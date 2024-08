Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Κλείνει την εταιρεία παπουτσιών της μετά από 10 χρόνια

Η ομώνυμη σειρά παπουτσιών που κυκλοφόρησε η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πριν από 10 χρόνια, αποχωρεί από την αγορά. Η SJP by Sarah Jessica Parker θα σταματήσει οριστικά το φθινόπωρο, σύμφωνα με ανακοίνωση που μοιράστηκε το WWD και το Footwear News.

Μέχρι στιγμής, η Πάρκερ δεν έχει σχολιάσει το κλείσιμο της εταιρείας. Η ηθοποιός, μάλιστα, είχε κάνει ανάρτηση στο Instagram στις 2 Αυγούστου, όπου παρουσίαζε παπούτσια για τη σειρά του φθινοπώρου του 2024.

«Μετά από 10 χρόνια γεμάτα χρώμα, το SJP by Sarah Jessica Parker πήρε τη δύσκολη απόφαση να κλείσει τις πόρτες του αυτό το φθινόπωρο. Η ομάδα του SJP εκφράζει την τεράστια ευγνωμοσύνη της σε όλους τους πιστούς πελάτες και υποστηρικτές της, καθώς και σε όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SJP (@sarahjessicaparker)

Το κλείσιμο της εταιρείας αναδεικνύει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις υποδημάτων εν μέσω σοβαρών προκλήσεων στον κλάδο. Στα 10 της χρόνια, η εταιρεία – η οποία επικεντρώθηκε σε κλασικά στυλ – ξεπέρασε πολλές άλλες επιχειρήσεις παπουτσιών που δημιουργήθηκαν από διασημότητες και επιβίωσε κατά την περίοδο της πανδημίας. Παρόλα αυτά, αντιμετώπισε σημαντικό ανταγωνισμό από πιο εγκαθιδρυμένες μάρκες στην αγορά. καθιερωμένες ετικέτες και μάρκες με γνώμονα τις τάσεις.

Προς το παρόν, η τύχη των καταστημάτων της SJP στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ είναι αδιευκρίνιστη. Ωστόσο, το κατάστημα στη Bleecker Street στη Νέα Υόρκη που άνοιξε η ηθοποιός το 2023 και είναι κοντά στο «διαμέρισμα της Carrie Bradshaw» αναμένεται να κλείσει στις 25 Αυγούστου. Οι πελάτες θα μπορούν να κάνουν τις αγορές τους online μέχρι νεωτέρας. Οι τιμές των παπουτσιών έχουν μειωθεί αισθητά και πωλούνται σε τιμή κάτω των 450 δολαρίων.

Η σταρ του «And Just Like That…» λάνσαρε την πρώτη συλλογή παπουτσιών τον Φεβρουάριο του 2014 με τη βοήθεια του CEO του οίκου Manolo Blahnik, Τζορτζ Μάλκεμους. Η διάσημη πρωταγωνίστρια η οποία βρίσκεται στα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του «And Just Like That…» εξακολουθεί επίσης να διατηρεί και άλλα επιχειρηματικά εγχειρήματα που είναι brands ομορφιάς, κρασιού και βιβλίων.