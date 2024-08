Σικελία: Ο «φάκελος» του τραγικού ναυαγίου – Πού εστιάζουν οι έρευνες

Πέντε σοροί, εκ των οποίων τέσσερις ανασύρθηκαν, εντοπίστηκαν την Τετάρτη από τους δύτες που επιχειρούν στο ναυάγιο του «Bayesian» στα ανοιχτά της Σικελίας. Αύριο, θα συνεχιστούν οι έρευνες για τον εναπομείναντα αγνοούμενο.

Οι ιταλικές αρχές είναι πιθανό, σύμφωνα με το BBC, να περιμένουν να ανασύρουν και τις έξι σορούς προτού επικοινωνήσουν με τις οικογένειες των θυμάτων. Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, οι σοροί πρέπει να αναγνωριστούν επίσημα από ένα μέλος της οικογένειας ή ένα πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στα θύματα. Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα του τραγικού ναυαγίου είχε ανασυρθεί νεκρός ο μάγειρας του σκάφος.

Στο αξίας 30 εκατ. λιρών Bayesian, επέβαιναν συνολικά 22 άτομα. Το σκάφος χτυπήθηκε από υδροστρόβιλο κατά τη διάρκεια μιας ξαφνικής και πολύ σφοδρής καταιγίδας.

Ο καπετάνιος του σκάφους που έπλεε κοντά στο Bayesian είπε στο Reuters ότι όταν η καταιγίδα έπληξε την περιοχή, εκείνος άναψε τη μηχανή για να μπορέσει να κρατήσει υπό έλεγχο το πλοίο και να αποφύγει μια σύγκρουση με το ιστιοφόρο.

Δεκαπέντε άτομα κατάφεραν να βρουν ασφάλεια σε μια σχεδία και διασώθηκαν από τον καπετάνιο ενός κοντινού ιστιοφόρου. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του σκάφους, φαίνεται το Bayesian να δοκιμάζεται από την άγρια καταιγίδα στη Σικελία με αποτέλεσμα να βυθιστεί σε 60 δευτερόλεπτα.

