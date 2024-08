Ξεσήκωσε το συνέδριο ο «κόουτς» Γουόλς: «Θα τα δώσουμε όλα και θα κερδίσουμε»

Ακολουθώντας το κύμα του ενθουσιασμού των πρώτων ημερών του συνεδρίου των Δημοκρατικών, ανέβηκε στη σκηνή ο Τιμ Γουόλς, καλώντας τους Αμερικανούς να εκλέξουν πρόεδρο την Κάμαλα Χάρις και να αποτρέψουν την πιθανότητα επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Είμαστε όλοι εδώ απόψε για έναν απλό λόγο: Αγαπάμε αυτή τη χώρα», είπε ο 60χρονος κυβερνήτης της Μινεσότα υπό τις επευφημίες των συνέδρων κατά την τρίτη βραδιά του εθνικού συνεδρίου των Δημοκρατικών.

Από τη σκηνή του εθνικού συνεδρίου των Δημοκρατικών στο Σικάγο, ο Γουόλς ολοκλήρωσε την ταχύτατη μεταμόρφωσή του από σχετικά άγνωστος κυβερνήτης σε ηγετική φυσιογνωμία του κόμματος, τονίζοντας τις μεσοδυτικές του ρίζες και παρουσιάζοντας το ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών ως αυτό που υπερασπίζεται τον πραγματισμό και τον πατριωτισμό.

I’m a veteran, a hunter, and I was a better shot than most Republicans in Congress.

I believe the Second Amendment. But I also believe that our first responsibility is to keep our kids safe. pic.twitter.com/PjBf1CZZwI

— Tim Walz (@Tim_Walz) August 22, 2024