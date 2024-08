Σικελία: Οι ιταλικές αρχές ταυτοποίησαν τις τέσσερις σορούς

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τις τέσσερις σορούς που ανασύρθηκαν από το ναυάγιο του «Bayesian», ανοιχτά της Σικελίας, σύμφωνα με την Washington Post, που επικαλείται Ιταλούς αξιωματούχους.

Μία πέμπτη σορός έχει ακόμη εντοπιστεί, ωστόσο δεν έχει καταστεί εφικτή μέχρι τώρα η ανάσυρσή της, ενώ ο έκτος αγνοούμενος ακόμη αναζητείται.

Σύμφωνα με τον Βιντσέντσο Τσαγκαρόλα, αξιωματούχο της ιταλικής ακτοφυλακής, οι τέσσερις σοροί που μεταφέρθηκαν στην ξηρά από τους δύτες ταυτοποιήθηκαν ως τα δύο παντρεμένα ζευγάρια: Ο πρόεδρος της Morgan Stanley International Τζόναθαν Μπλούμερ και η σύζυγός του, διαχειρίστρια φιλανθρωπικού ιδρύματος, Τζούντι Μπλούμερ, καθώς και ο δικηγόρος Κρις Μορβίλο και η κοσμηματοποιός σύζυγός του Νέντα.

Ο Βρετανός επιχειρηματίας Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του, Χάνα, θεωρούνται τυπικά ακόμη αγνοούμενοι.

Το υπό βρετανική σημαία, μήκους 56 μέτρων «Bayesian», που μετέφερε 12 επιβάτες και 10 μέλη του πληρώματος, βρισκόταν περίπου μισό μίλι από το σικελικό ψαροχώρι Πορτιτσάλο, όταν έπεσε σε «βίαιη καταιγίδα», σύμφωνα με τις Αρχές, περί τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Από τα 15 άτομα που διασώθηκαν, οκτώ –μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι 1 έτους– μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με την κατάστασή τους να μην κρίνεται απειλητική για τη ζωή τους. Η σορός του σεφ του σκάφους, του Ρεκάλντο Τόμας, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε κατά τις πρώτες ώρες της επιχείρησης έρευνας.

Το αξίας 30 εκατ. λιρών «Bayesian» επλήγη από υδροστρόβιλο κατά τη διάρκεια μιας ξαφνικής και πολύ σφοδρής καταιγίδας.

Ο καπετάνιος του σκάφους που έπλεε κοντά στο «Bayesian» είπε στο Reuters ότι, όταν η καταιγίδα έπληξε την περιοχή, εκείνος άναψε τη μηχανή για να μπορέσει να κρατήσει υπό έλεγχο το πλοίο και να αποφύγει μια σύγκρουση με το ιστιοφόρο.

Δεκαπέντε άτομα κατάφεραν να βρουν ασφάλεια σε μια σχεδία και διασώθηκαν από τον καπετάνιο ενός κοντινού ιστιοφόρου. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του σκάφους, φαίνεται το «Bayesian» να δοκιμάζεται από την άγρια καταιγίδα στη Σικελία με αποτέλεσμα να βυθιστεί σε 60 δευτερόλεπτα.

