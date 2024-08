Ρωσία: Φωτιά σε στρατιωτική εγκατάσταση έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone

Πυρκαγιά ξέσπασε σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Βόλγκογκραντ της Ρωσίας μετά την επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους χθες, Πέμπτη, ανέφερε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής Αντρέι Μποτσάροφ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ δεν διευκρίνισε ποια εγκατάσταση δέχθηκε επίθεση.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η επίθεση επικεντρώθηκε στην περιοχή του χωριού Μαρίνοφκα, όπου βρίσκεται μια στρατιωτική αεροπορική βάση.

Αρχικά, τοπικές πηγές κοινοποίησαν βίντεο που έδειχνε δύο ξεχωριστές πυρκαγιές. Τα πρωινά βίντεο που μοιράστηκαν μέσω του καναλιού Astra Telegram δείχνουν επιπλέον εκρήξεις.

Αργότερα, βίντεο από άλλους λογαριασμούς στο Telegram δείχνουν ότι drones επιχειρούν να επιτεθούν σε στόχους στις περιοχές του Ροστόφ και του Βορονέζ, υποδεικνύοντας μια ενδεχομένως ευρύτερη επιχείρηση.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει επίσημα τις αναφορές.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικό έδαφος.

Η προηγούμενη επίθεση σε αποθήκη καυσίμων στην περιφέρεια Ροστόφ προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά, την οποία οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο.

⚡️In the 🇷🇺Volgograd region, after the UAV attack, ammunition is detonated at the Marinovka military airfield

Locals are being vaccinated, preparing for evacuation.

According to open data, the Su-24MR of the 2nd separate reconnaissance aviation squadron (military unit 77978) of… pic.twitter.com/6uLqjv9dQL

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 22, 2024