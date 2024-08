Νέα Ζηλανδία: Προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία προκάλεσε έκρηξη ηφαιστείου

Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν στη Νέα Ζηλανδία μετά την έκρηξη έκρηξη ηφαιστείου που εκτόξευσε τέφρα σε ύψος εκατοντάδων μέτρων, ανακοίνωσε η τοπική αεροπορική εταιρεία Air New Zealand.

Το ηφαίστειο White Island, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα ανοικτά του Βόρειου Νησιού και σε απόσταση 200 χιλιομέτρων από το Όκλαντ, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Νέας Ζηλανδίας.

Το 2019, 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη του ίδιου ηφαιστείου.

The volcano has been closed to visitors since 22 people were killed there in a 2019 eruption. pic.twitter.com/3ztj7D0YIv

— AccuWeather (@accuweather) August 14, 2024