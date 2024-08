Ουκρανία: Επίθεση σε ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο – Στόχος αποθήκη με βόμβες ολίσθησης

Η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο Μαρίνοβκα στη νότια ρωσική περιοχή του Βόλγκογκραντ, πλήττοντας έναν χώρο αποθήκευσης καυσίμων και βομβών ολίσθησης, δήλωσε πηγή ασφαλείας στο Κίεβο.

Ο Ρώσος κυβερνήτης της περιοχής Βόλγκογκραντ δήλωσε νωρίτερα ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή μετά τη συντριβή ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Ο Αντρέι Μποτσάροφ δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Το Reuters, επικαλούμενο πηγή από το Κίεβο, αναφέρει ότι η επίθεση ήταν μέρος μιας εκστρατείας ουκρανικών χτυπημάτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικά αεροδρόμια που χρησιμοποιούνται από πολεμικά αεροσκάφη για τη διεξαγωγή τακτικών επιθέσεων σε στόχους στην Ουκρανία.

Εκτός από τις πυραυλικές επιδρομές, η Ουκρανία έχει επισημάνει ιδιαίτερα τη χρήση από τη Ρωσία βομβών ολίσθησης που εκτοξεύονται από πολεμικά αεροσκάφη προς τις ουκρανικές θέσεις στα ανατολικά.

Ακόμα και μετά την παράδοση μιας μικρής ομάδας αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-16, η ουκρανική πολεμική αεροπορία παραμένει αρκετά πίσω έναντι του πολύ μεγαλύτερου και καλά εξοπλισμένου στόλου πολεμικών αεροσκαφών της Ρωσίας.

Drones attacked the “Marinovka” airfield in Russia’s Volgograd region. Local sources report that ammunition depots at the airfield began detonating, and people are being prepared for evacuation. FIRMS data suggest that not only ammunition but also aircraft might be burning. A… pic.twitter.com/bi6uR8Ai0j

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 22, 2024