Ρωσία: Πυρκαγιά σε λιμάνι από ουκρανική επίθεση – Βυθίστηκε οχηματαγωγό με δεξαμενές καυσίμων

Πυρκαγιά ξέσπασε στο ρωσικό λιμάνι Καφκάζ, στην περιοχή του Κρασνοντάρ στον νότο, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Η Ρωσία καταγγέλλει ουκρανική επίθεση σε οχηματαγωγό που ήταν φορτωμένο με δεξαμενές καυσίμων, ωστόσο το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Νωρίτερα, η Ουκρανία είχε πραγματοποιήσει επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο Μαρίνοβκα στη νότια ρωσική περιοχή του Βόλγκογκραντ, πλήττοντας ένα χώρο αποθήκευσης καυσίμων και βομβών ολίσθησης.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Τεμριούκ, Φιόντορ Μπαμπενκόφ, δήλωσε ότι το οχηματαγωγό μετέφερε 30 δεξαμενές καυσίμων. Υπέστη σημαντικές ζημιές και τελικά βυθίστηκε.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

❗️BREAKING: A railroad ferry with tanks “Akvatrader” has been attacked in the port “Kavkaz” in the Kerch Strait, emergency services are working on the spot – Kuban’s operative headquarters

According to local media, fuel tanks on the ferry began to explode. pic.twitter.com/ke5gmDYkz9

— NEXTA (@nexta_tv) August 22, 2024