Ισλανδία: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου στη χερσόνησο Ρέκιανες – Βίντεο

Εξερράγη ξανά χθες, Πέμπτη, για έκτη φορά από τον Δεκέμβριο, το ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρέκιανες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία.

«Aρχισε έκρηξη (του ηφαιστείου) Σούντνουκσγιγκαροντ ανατολικά του όρους Σιλίνγκαφελ», ανέφερε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως η εξέλιξη καταγράφτηκε στις 21:26 (τοπική ώρα· 00:26 ώρα Ελλάδας), μετά από σειρά σεισμικών δονήσεων.

Σε βίντεο διακρίνεται λάβα να βγαίνει από ρήγμα και να φωτίζει τον ουρανό.

❗️🌋🇮🇸 – The Sundhnúkur volcano in Grindavík, southwest of Iceland, erupted, the entire area was evacuated and a state of emergency was declared.

The fault from which the magma flows reaches almost 4 kilometers. However, scientists believe that the peak of the eruption will… pic.twitter.com/dDpG86pMCc

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 23, 2024