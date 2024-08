Γερμανία: «Συναγερμός» σε βάση του ΝΑΤΟ λόγω ενδεχόμενης απειλής

Η βάση του ΝΑΤΟ στη γερμανική πόλη Γκαϊλενκίρχεν αύξησε το επίπεδο ασφαλείας έπειτα από «πληροφορίες για ενδεχόμενη απειλή».

«Ολοι οι μη απαραίτητοι εργαζόμενοι έχουν σταλεί σπίτια τους ως προληπτικό μέτρο. Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστη προτεραιότητα. Οι επιχειρήσεις (σ.σ. στη βάση) θα συνεχιστούν κανονικά», ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη στρατιωτική βάση, χωρίς ωστόσο να δίνονται άλλες διευκρινίσεις.

🚨We raised the security level at NATO Airbase Geilenkirchen based on intelligence information indicating potential threat. All non-mission essential staff have been sent home as a precautionary measure. The safety of our staff is our top priority. Operations continue as planned.

— NATO AWACS (@NATOAWACS) August 22, 2024