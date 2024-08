Χούθι: Βίντεο από την επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο Sounion

Οι αντάρτες Χούθι δημοσιοποίησαν προπαγανδιστικό βίντεο από την επίθεσή τους στο ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο, M/T Sounion στη νότια Ερυθρά Θάλασσα.

Στο βίντεο διακρίνεται μια ισχυρότατη έκρηξη δεξαμενόπλοιο που μετέφερε περισσότερους από 150.000 τόνους αργού πετρελαίου. Το πλοίο φλέγεται εγκαταλελειμμένο, 77 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Υεμένης.

The Houthi Terrorist Group in Western Yemen has released a Video showing them Striking the Greek-Flagged Oil Tanker, M/T Sounion earlier today in the Southern Red Sea, after it was Evacuated on Wednesday by the French Navy. The Ship, which is filled with over 150,000 Tons of… pic.twitter.com/NbkTnXH8Wi

— OSINTdefender (@sentdefender) August 23, 2024