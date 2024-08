Ερντογάν: «Μέχρι το 2029 θα έχουμε έξι νέα υποβρύχια, στόχος μας η υπεράσπιση της Γαλάζιας Πατρίδας»

Το πρώτο γερμανικής τεχνολογίας και τουρκικής ναυπήγησης υποβρύχιο, κλάσης Reis, το PIRIREIS (ΤΥPE-214), εντάχθηκε επίσημα στον τουρκικό στόλο στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στη ναυτική βάση Aκσάζ απέναντι απο τη Ρόδο, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να τονίζει πως η Aγκυρα ενισχύει το Ναυτικό της για την υποστήριξη της Γαλάζιας Πατρίδας.

«Είμαστε μια χώρα περιτριγυρισμένη από θάλασσες από τρεις πλευρές, με τα μάτια όλου του κόσμου στραμμένα πάνω μας. Βρισκόμαστε στο κέντρο μιας γεωγραφίας που υπήρξε το σκηνικό παγκόσμιων αγώνων εξουσίας για αιώνες. Είμαστε ένα έθνος που οφείλουμε τη χιλιετή ύπαρξή του σε αυτά τα εδάφη στο ιερό αίμα και τις θυσίες των μαρτύρων του. Γνωρίζουμε ότι για να ζήσουμε ειρηνικά στα εδάφη μας πρέπει να έχουμε ισχυρό και αποτελεσματικό ναυτικό τόσο στη Γαλάζια Πατρίδα μας όσο και σε μακρινές γεωγραφίες. Με αυτήν την αντίληψη, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις Τουρκικές Ενοπλες Δυνάμεις σε κάθε τομέα με το σύνθημα “Ισχυρή Τουρκία, Ισχυρός Στρατός” από το 2002.»

President Erdoğan:

“We will add strength to our navy by putting all our submarines in the project into service by 2029.”

