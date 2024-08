Ισραήλ: Νεκρός στρατιώτης σε σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού – Δύο τραυματίες

Σκάφος του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και δύο να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, σκοτώθηκε ένας 21χρονος ο οποίος υπηρετούσε στην 914 Μοίρα Περιπολίας του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ελαφρύτερα τραύματα έχουν υποστεί οι άλλοι δύο στρατιώτες.

«Ο Νταβίντ-Μοσέ Μπεν-Σιτρίτ, ηλικίας 21 ετών, έπεσε κατά τη διάρκεια μάχης στο βόρειο Ισραήλ», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Very interesting: Israeli Navy’s Dvora-class fast patrol boat was hit & damaged (likely by shrapnel) by Hezbollah today.

One sailor was reportedly killed and several others were injured. pic.twitter.com/drotLlZe7s

