Ερυθρά Θάλασσα: Παραμένει φλεγόμενο το Sounion για τέταρτη μέρα

Το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Sounion, που δέχθηκε επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης την περασμένη εβδομάδα στην Ερυθρά Θάλασσα, παραμένει φλεγόμενο από την περασμένη Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα μέσω X η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή Ασπίδες.

Η δύναμη, που αναπτύχθηκε στην περιοχή από την ΕΕ για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας νωρίτερα φέτος, διευκρίνισε πως παρατηρούνται εστίες φωτιάς σε πέντε σημεία στο κατάστρωμα του πλοίου, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδας, μετέφερε στην Κόρινθο 150.000 τόνους αργού πετρελαίου που φόρτωσε στο λιμάνι της Βασόρας του Ιράκ.

An EUNAFOR ASPIDES 🇪🇺 unit transiting the area reported that there are fires on at least 5 locations observed on the main deck of the vessel. It is estimated that these are located around the hatches of… pic.twitter.com/ta0IuLhIoY

The MV SOUNION has been on fire since August 23rd.

Το Sounion παραμένει στο σημείο όπου αγκυροβόλησε, μεταξύ Ερυθραίας και Υεμένης, τόνισε ακόμη η ευρωπαϊκή δύναμη — δεν «παρασύρεται» ακυβέρνητο, όπως είχε αναφερθεί στη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO την Παρασκευή.

🇾🇪 Houthis published footage of Greek ship SOUNION being blown up in the Red Sea following.

The 25-member crew was rescued by an EU naval mission.

The tanker was carrying crude oil from Iraq to Greece when it came under attack.

Earlier: The UKMTO reports that the ship… pic.twitter.com/QZ15ga2n9m

— Lord Bebo (@MyLordBebo) August 23, 2024