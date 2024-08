Σικελία: Στο επίκεντρο των ερευνών ο ρόλος του καπετάνιου

Ο καπετάνιος του πολυτελούς γιοτ Bayesian, το οποίο βυθίστηκε στα ανοικτά της Σικελίας οδηγώντας στον θάνατο τον μεγιστάνα Μάικ Λιντς, την κόρη του και ακόμα πέντε ανθρώπους, φέρεται να ερευνάται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη αναμένεται να γίνουν οι νεκροψίες στις σορούς των νεκρών επιβαινόντων του σκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν έχουν, προς το παρόν, επιβεβαιωθεί από τις εισαγγελικές αρχές, ο 51χρονος Τζέιμς Κάτφιλντ, πολίτης Νέας Ζηλανδίας και καπετάνιος του πολυτελούς ιστιοφόρου, κλήθηκε από τις δικαστικές αρχές να δηλώσει μόνιμη κατοικία στην Ιταλία και ορίσει συνήγορο.

Το Σάββατο, οι εισαγγελείς της Σικελίας είχαν ανακοινώσει ότι ξεκινούσε έρευνα για «πολλαπλές ανθρωποκτονίες εξ αμελείας», για το ναυάγιο στο οποίο βρήκαν ακόμη τον θάνατο ο Τζόναθαν Μπλούμερ, πρόεδρος της Morgan Stanley Bank International, η σύζυγός του Τζούντι, ο Κρις Μορβίλο, δικηγόρος της εταιρείας Clifford Chance, η σύζυγός του Νέντα, αλλά και ο μάγειρας του σκάφους.

Ωστόσο, οι αρχές δεν είχαν κατονομάσει κανέναν ύποπτο, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa, o Κάτφιλντ θα λάβει σύντομα έγκληση από τις εισαγγελικές αρχές. Ο καπετάνιος είχε ανακριθεί περισσότερες από δύο ώρες μετά το ναυάγιο.

The Plot Thickens: Aug 24, 2024 The sinking of the superyacht Bayesian off the coast of Sicily has led to a manslaughter investigation by Italian authorities, focusing on the possibility of negligence in the handling of the vessel rather than solely attributing the disaster to… pic.twitter.com/x4cEvizjY1

