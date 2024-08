Κιρ Στάρμερ: «Τα πράγματα θα χειροτερέψουν πριν βελτιωθούν»

Τις δυσκολίες που έχει μπροστά της η Βρετανία αναμένεται να τονίσει στην πρώτη κεντρική ομιλία του ο Κιρ Στάρμερ, εν όψει της επανέναρξης της κοινοβουλευτικής περιόδου μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, θα μιλήσει από τον κήπο των Ρόδων της πρωθυπουργικής κατοικίας στην Ντάουνινγκ Στριτ, αύριο Τρίτη, ενώπιον επιλεγμένων καλεσμένων και, σύμφωνα με διαρροές, θα μιλήσει για «μαύρη τρύπα στην οικονομία και την κοινωνία».

Ο Κιρ Στάρμερ θα πει ότι αυτό ήταν το κληροδότημα των κυβερνήσεων των Συντηρητικών που προηγήθηκαν και πως «αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να αναλάβουμε δράση και να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Μέρος αυτού είναι να είμαστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους σχετικά με τις επιλογές που αντιμετωπίζουμε. Και πόσο δύσκολες θα είναι αυτές. Ειλικρινά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού βελτιωθούν».

Οπως αναμένεται, η ομιλία, η πρώτη από την εκλογή των Εργατικών στην εξουσία τον Ιούλιο, θα προϊδεάσει για τη φθινοπωρινή δήλωση του προϋπολογισμού της κυβέρνησης, η οποία αναμένεται ευρέως να περιλαμβάνει νέες σκληρές οικονομικές ανακοινώσεις στις 30 Οκτωβρίου.

Στο στόχαστρό του θα θέσει τους Συντηρητικούς, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ότι οι Εργατικοί ανακάλυψαν μαύρη τρύπα 22 δισεκατομμυρίων λιρών στα δημόσια οικονομικά μέσα σε λίγες ημέρες από την ανάληψη ευθύνης της κυβέρνησης.

The Sunday Telegraph – Starmer: Things will get worse before they get better https://t.co/TVFFlYkng4#DAILY_TELEGRAPH_FRONT_PAGE #SUNDAY_PAPERS #UK_PAPERS pic.twitter.com/KjA2UqiW6d

— WTX News UK (@WtxNews) August 25, 2024