Φωτιά στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας – Ενας νεκρός

Επτά άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διυλιστήριο στη ρωσική πόλη Ομσκ, στη Δυτική Σιβηρία. Ο ένας από τους τραυματίες κατέληξε. Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, Βιτάλι Κλοτσένκο, παρά τη φωτιά η μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά και δεν θα επηρεαστεί η παραγωγή της.

Στην ανακοίνωσή του για το συμβάν, το διυλιστήριο, το μεγαλύτερο της Ρωσίας, αναφέρει επίσης ότι «η πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Ομσκ είναι υπό έλεγχο. Το αυτόματο σύστημα ασφαλείας της μονάδας εντόπισε την πυρκαγιά στον τεχνολογικό εξοπλισμό… Η εταιρεία λειτουργεί κανονικά». Αργότερα ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά περιορίστηκε στην μονάδα.

A powerful explosion has occurred at the Gazpromneft-ONPZ oil refinery in Omsk, Russian media linked to law enforcers report. pic.twitter.com/FgHtKd61Nt

— NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2024