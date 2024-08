Μακρόν: Δεν υπάρχει πολιτικό κίνητρο στη σύλληψη του CEO του Telegram

Ο ρωσικής καταγωγής ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, συνελήφθη στη Γαλλία στο πλαίσιο εν εξελίξει δικαστικής έρευνας, και δεν υφίσταται πολιτικό κίνητρο πίσω από την υπόθεση, έγραψε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δήλωση του Μακρόν στο X αποτελεί την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της σύλληψης του Ντούροφ, σχεδόν δύο ημέρες αφότου συνελήφθη στο αεροδρόμιο Μπουρζέ έξω από το Παρίσι, λίγο μετά την προσγείωσή του με ιδιωτικό τζετ από το Αζερμπαϊτζάν. Η έλλειψη επίσημης επιβεβαίωσης είχε οδηγήσει σε εικασίες σχετικά με τους λόγους της κράτησής του.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι έχει διαβάσει «ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τη σύλληψη του Ντούροφ», προσθέτοντας ότι η Γαλλία «είναι βαθιά προσηλωμένη στην ελευθερία του λόγου».

«Η σύλληψη του επικεφαλής του Telegram στο γαλλικό έδαφος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εν εξελίξει δικαστικής έρευνας. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για πολιτική απόφαση. Εναπόκειται στους δικαστές να αποφασίσουν», τόνισε ο Μακρόν.

Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.

La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.

Dans un État de droit,…

