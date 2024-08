Χειμώνας με καλοκαιρινές θερμοκρασίες στην Αυστραλία

Υψηλές θερμοκρασίες, που περισσότερο θυμίζουν καλοκαίρι, και οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στην Αυστραλία. Στις πολλές περιοχές ο υδράργυρος φτάνει 10 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα από τον μέσο όρο για την εποχή, ενώ στο Γιάπι Σάουντ, στα δυτικά, έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με 41,6 βαθμούς. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στη χώρα σε χειμερινό μήνα.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας (ΒοΜ), στις 23 Αυγούστου 2020, η θερμοκρασία είχε καταγράψει το αμέσως προηγούμενο υψηλό, με 41,2 βαθμούς Κελσίου.

Τα ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο στο Κουίνσλαντ, τη Δυτική Αυστραλία, στη Βόρεια Περιφέρεια και τη Νέα Νότια Ουαλία, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «εκτός εποχής έκρηξη υψηλών θερμοκρασιών», όπως περιγράφουν την κατάσταση.

