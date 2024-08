Κατέρρευσε φράγμα στο Σουδάν – «Πνίγηκαν» 5 χωριά, αδιευκρίνιστος αριθμός θυμάτων

Το φράγμα Αρμπάατ, στα βόρεια του Πορτ Σουδάν, έσπασε την Κυριακή λόγω της καταρρακτώδους βροχής. Τα νερά σάρωσαν τουλάχιστον πέντε χωριά στο ανατολικό Σουδάν, αφήνοντας πίσω τους αδιευκρίνιστο αριθμό θυμάτων και καταστρέφοντας μια περιοχή που ήδη βρισκόταν σε τραγική κατάσταση, έπειτα από μήνες εμφυλίου πολέμου.

Η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε την υπερχείλιση του φράγματος, που απέχει μόλις 40 χιλιόμετρα από το Πορτ Σουδάν, την de facto πρωτεύουσα και έδρα της κυβέρνησης, όπου έχουν επίσης συγκεντρωθεί διπλωμάτες, υπηρεσίες αρωγής, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, θύματα του εμφυλίου πολέμου.

Ακολουθούν βίντεο από την ώρα της καταστροφής.

Σύμφωνα με τον Ομαρ Εϊσα Χαρούν, επικεφαλής της εταιρείας υδάτων στην Πολιτεία της Ερυθράς Θάλασσας, «η περιοχή είναι αγνώριστη. Οι γραμμές του ηλεκτρικού και οι σωλήνες ύδρευσης καταστράφηκαν».

Οπως είπε, σε μήνυμά του μέσω What’s Up, o ίδιος έχει δει πτώματα χρυσωρύχων και αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη δουλειά τους να έχουν παρασυρθεί από χειμάρρους λάσπης. Συνέκρινε την καταστροφή με εκείνη που σημειώθηκε στην Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν από τα νερά μιας καταιγίδας έσπασαν φράγματα, κατέρρευσαν πολλά κτίρια και χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters είπε ότι είδε στον δρόμο προς το Αρμπάατ ανθρώπους να θάβουν έναν άνδρα και να καλύπτουν τον τάφο του με ξύλα που είχαν παρασυρθεί από τα νερά, προσπαθώντας να τον προστατεύσουν από τις λάσπες.

Το φράγμα του Αρμπάατ ήταν η κύρια πηγή νερού για το Πορτ Σουδάν, του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου βρίσκεται και το εν λειτουργία αεροδρόμιο. «Η πόλη κινδυνεύει να διψάσει τις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με την Ένωση Σουδανών Περιβαλλοντολόγων. Σύμφωνα με αξιωματούχους, το φράγμα είχε αρχίσει να καταρρέει καθώς συσσωρευόταν λάσπη επί πολλές ημέρες συνεχών βροχών, που φέτος ξεκίνησαν νωρίτερα από το συνηθισμένο.

