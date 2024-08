Γαλλία – Telegram: Μια σχέση «αγάπης και μίσους»

Η εφαρμογή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Telegram χρησιμοποιείται μανιωδώς όχι μόνο από τις γενιές Ζ και Alpha, αλλά και από χρήστες μεγαλύτερων ηλικιών, μεταξύ πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος χρησιμοποιεί το Μέσο από τις πρώτες ημέρες της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας.

Ωστόσο, η απροσδόκητη σύλληψη του Πάβελ Ντούροφ κατά την άφιξή του στη Γαλλία το βράδυ του Σαββάτου προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων από ένα ευρύ φάσμα πολιτών – από τον Ελον Μασκ μέχρι τον Ρώσο βουλευτή Αλεξέι Πουσκόφ, ο οποίος, μάλιστα, μέσω του δικού καναλιού στο Telegram αποκάλεσε τη Γαλλία μια «φιλελεύθερη δικτατορία που δεν ανέχεται όσους ευαγγελίζονται την ελευθερία».

Και ενώ η γαλλική δικαιοσύνη αποφάσισε την παράταση της κράτησης Ντούροφ έως τουλάχιστον αύριο, Τετάρτη, ο Εμανουέλ Μακρόν απέρριπτε τις αιτιάσεις αυτές υποστηρίζοντας πως η σύλληψη Ντούροφ «δεν είναι σε καμία περίπτωση πολιτική απόφαση. Η Γαλλία είναι βαθιά ταγμένη στην ελευθερία έκφρασης και επικοινωνίας, την καινοτομία και στο πνεύμα επιχειρηματικότητας, και έτσι θα παραμείνει».

I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.

France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.

In a state governed by the rule of law,…

