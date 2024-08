Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ προανήγγειλε «οδυνηρό προϋπολογισμό» για το επόμενο έτος

Με σαφείς αιχμές προς τους Συντηρητικούς, που κυβερνούσαν για πολλές θητείες τη Βρετανία, ο Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε στην πρώτη ομιλία του μετά τις καλοκαιρινές διακοπές ότι η κυβέρνησή του προχωρά στη σύνταξη ενός «οδυνηρού προϋπολογισμού», με στόχο την ανάταξη της βρετανικής οικονομίας.

Ο ηγέτης των Εργατικών, που κέρδισαν τις πρόσφατες εκλογές, στην ομιλία που έκανε από τον «κήπο των ρόδων» στην πρωθυπουργική κατοικία στην Ντάουνινγκ Στριτ, τον κήπο όπου έγιναν πολλά από τα πάρτι του Μπόρις Τζόνσον την περίοδο της πανδημίας, είπε χαρακτηριστικά για τον πρώτο προϋπολογισμό της κυβέρνησής του: «Ενας προϋπολογισμός έρχεται τον Οκτώβριο, και θα είναι οδυνηρός. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, με δεδομένη την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε».

Πρόσθεσε επίσης ότι θα πάρει καιρό να ανοικοδομηθεί η Βρετανία και να απαλλαγεί από τη σήψη που, όπως είπε, επικράτησε υπό την προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών, ενώ προειδοποίησε πως «τα πράγματα θα πάνε χειρότερα, πριν βελτιωθούν».

Ο ηγέτης των Εργατικών, μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός του στις εκλογές του Ιουλίου, είχε υποσχεθεί ότι θα αποκαταστήσει τον κοινωνικό ιστό στη Βρετανία, ενώ αργότερα, μετά τα αιματηρά επεισόδια και τις ταραχές που προκάλεσαν ακροδεξιοί κατά των μεταναστών, υποστήριξε ότι αυτά αντανακλούν τις διαιρέσεις που δημιουργήθηκαν τα 14 χρόνια που παρέμεινε στην εξουσία το Συντηρητικό Κόμμα.

Ο Στάρμερ, αναφερόμενος στα λεγόμενα «κορωνοπάρτι» του Μπόρις Τζόνσον, είπε ότι κατέστρεψαν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς.

«Κληρονομήσαμε, όχι μόνο μια οικονομική μαύρη τρύπα, αλλά και μια μαύρη τρύπα στην κοινωνία, και γι’ αυτό πρέπει να αναλάβουμε δράση και να πράξουμε διαφορετικά. Μέρος αυτού είναι να είμαστε τίμιοι με τον κόσμο σχετικά με τις επιλογές που έχουμε και με το πόσο σκληρό θα είναι αυτό», δήλωσε.

«Ειλικρινά, τα πράγματα θα πάνε χειρότερα, πριν βελτιωθούν», πρόσθεσε.

Η ομιλία έγινε μπροστά σε πρόσωπα με τα οποία είχε συναντηθεί στη διάρκεια της φετινής προεκλογικής εκστρατείας, όπως ασκούμενους, δασκάλους, νοσηλευτές και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. Είπε ότι η αλλαγή δεν θα συμβεί «μέσα σε μια νύχτα».

Watch LIVE: Keir Starmer’s speech on fixing the foundations of our country. https://t.co/xMOpZa1uPO

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 27, 2024