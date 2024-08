Το σχέδιο της NASA για τους εγκλωβισμένους αστροναύτες και η αντιπαράθεση με την Boeing

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να παραμείνουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για οκτώ ημέρες. Με τις τελευταίες εξελίξεις, θα παραμείνουν για οκτώ μήνες. Ο κυβερνήτης Μπάρι Ουίλμορ και η πιλότος Σούνι Ουίλιαμς ξεκίνησαν το δοκιμαστικό διαστημικό τους ταξίδι στις 5 Ιουνίου· δεν αναμένεται να επιστρέψουν πριν από τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Και, μάλιστα, όχι με το ίδιο μέσο, αλλά με το διαστημόπλοιο Crew Dragon της SpaceX.

Το Boeing Starliner, στο οποίο είχαν επιβιβαστεί οι δύο αστροναύτες από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, είχε κιόλας παρουσιάσει προβλήματα λίγο προτού αφιχθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ). Στη διαδρομή του προς τον τελικό προορισμό, σημειώθηκαν διαρροές ηλίου, το οποίο ωθεί καύσιμο στο σύστημα πρόωσης. Επιπλέον, οι πέντε από τους συνολικά 28 ωθητήρες δεν λειτουργούσαν σωστά, αλλά οι τεχνικοί της NASA και της Boeing επί Γης είχαν καταφέρει να επαναθέσουν σε λειτουργία τους τέσσερις από τους πέντε.

Οι ειδικοί έκριναν, ωστόσο, ότι το σκάφος δεν είναι ασφαλές να επιστρέψει με το πλήρωμα, παρότι θεωρούν ότι είναι σε θέση να γυρίσει στη Γη μόνο του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA τις προηγούμενες ημέρες, θα επιστρέψουν στη Γη με το SpaceX Crew Dragon του Ελον Μασκ, το οποίο είναι προγραμματισμένο να φτάσει στον ΔΔΣ στα μέσα Σεπτεμβρίου, έπειτα από πολλές αναβολές, και να παραμείνει, όπως έχει σχεδιαστεί, έως τον Φεβρουάριο, μεταφέροντας τον Μπάρι Ουίλμορ και τη Σούνι Ουίλιαμς στον πλανήτη μας.

Η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, πάντως, ανέφερε ότι ο 61 ετών κυβερνήτης και η 58χρονη πιλότος έχουν συμφωνήσει με το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα επιστροφής τους. Ωστόσο, ώσπου να φτάσουμε έως αυτή την απόφαση υπήρξε, εξ όσων συνάγεται, υπόγεια αντιπαράθεση μεταξύ της διαστημικής υπηρεσίας και της κατασκευάστριας εταιρείας.

Επί εβδομάδες, οι μηχανικοί της Boeing έκαναν παν δυνατόν για να επαναφέρουν το Starliner στην αρχική του κατάσταση, παραμένοντας αισιόδοξοι για τις λύσεις στις οποίες θα καταλήξουν και τις εργασίες που διεξάγουν οι δύο αστροναύτες στο σκάφος, με εξοπλισμό που τους στάλθηκε στο ενδιαμέσο διάστημα. Οι δοκιμαστικές… δοκιμαστικές πτήσεις, όμως, από το 2019 έως το 2022 δεν ήταν ιδιαιτέρως επιτυχημένες.

Παρά ταύτα, η NASA παρέμεινε απολύτως προσηλωμένη στην ασφαλή επιστροφή των δύο αστροναυτών, ακόμα κι αν χρειαζόταν –όπως εντέλει συνέβη– αυτό να γίνει με διαφορετικό σκάφος από εκείνο που τους μετέφερε στον ΔΣΣ.

Οπως έχει γράψει η Wall Street Journal, μάλιστα, δημιουργήθηκαν ορισμένες εντάσεις μεταξύ της Boeing και ορισμένων στελεχών της NASA καθώς δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για τη χρήση του Starliner. Πιο συγκεκριμένα, οι πραγματικές διαφωνίες έγκειντο στον βαθμό αβεβαιότητας που «βλέπουν» στα δεδομένα και τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με το Starliner, όπως είχε δηλώσει Στιβ Στιτς, διευθυντής της NASA.

Πηγή μέσα από την Boeing, που έχει εργαστεί στην τελειοποίηση του Starliner, ωστόσο, που μίλησε σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της New York Post, σημείωσε πως «πιστεύαμε ότι το Starliner μπορούσε να τους φέρει πίσω με ασφάλεια, αλλά η NASA δεν ήθελε να το ρισκάρει. Εχουν τα δικά τους θέματα δημοσίων σχέσεων και δεν χρειάζονται δύο νεκρούς αστροναύτες. Εντούτοις, δεν πιστεύαμε ότι θα υπήρχαν νεκροί αστροναύτες. Δεν θα τους είχαμε συστήσει ποτέ να μας χρησιμοποιήσουν αν πιστευαμε ότι θα ήταν επικίνδυνο για τους ίδιους».

Αυτοί που δεν φαίνονται ιδιαιτέρως ευχαριστημένοι, ασφαλώς, είναι οι εργαζόμενοι της Boeing, που κρίνουν ως «ταπεινωτική» την αντικατάσταση του σκάφους τους με εκείνο της SpaceX, παρότι επισήμως η κατασκευάστρια εταιρεία έχει δηλώσει ότι επικεντρώνεται ακατάπαυστα «στην ασφάλεια του πληρώματος και του διαστημικού σκάφους. Εκτελούμε την αποστολή όπως ορίστηκε από τη NASA και προετοιμαζόμαστε για μια ασφαλή και επιτυχημένη επιστροφή χωρίς πλήρωμα».

Και οι διαφωνίες των μηχανικών έχουν μετατραπεί σε δυσαρέσκεια. Σύμφωνα με τη New York Post, οι εργαζόμενοι της Boeing νιώθουν να «εξευτελίζονται», καθώς η NASA ανακοίνωσε την επιστροφή των αστροναυτών με τον βασικό τους ανταγωνιστή, τη SpaceX.

Μάλιστα, στέλεχος του διαστημικού προγράμματος της Boeing, με έδρα τη Φλόριντα, δήλωσε στην ίδια εφημερίδα ότι η απόφαση ήταν το τελευταίο χτύπημα στον αεροδιαστημικό γίγαντα, ο οποίος ήδη υφίσταται αντιδράσεις από μια σειρά περιστατικών με εμπορικές πτήσεις εντός της γήινης ατμόσφαιρας.

Η SpaceX, πάντως, δηλώνει πανέτοιμη να συνδράμει τη NASA, σύμφωνα με ανάρτηση της επικεφαλής της, Γκουέιν Σότγουελ, στο Χ.

SpaceX stands ready to support @NASA however we can https://t.co/wekmURt8CX

— Gwynne Shotwell (@Gwynne_Shotwell) August 24, 2024