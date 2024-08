Τετράχρονος έσπασε πολύτιμο βάζο 3.500 χρόνων σε μουσείο του Ισραήλ – «Ηθελε να δει τι είχε μέσα»

Ενα βάζο ηλικίας 3.500 χρόνων έγινε θρύψαλα όταν κατά λάθος τετράχρονος το έριξε κάτω, κατά τη διάρκεια εκδρομής σε μουσείο της Χάιφα.

Σύμφωνα με τους υπευθύνους του μουσείου Hecht, το σκεύος χρονολογείται από την εποχή του Χαλκού, μεταξύ 2200 και 1500 π.Χ., και αποτελούσε σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα, ακριβώς επειδή ήταν τόσο παλιό και άθικτο.

Εκτίθετο κοντά στην είσοδο του κτιρίου, χωρίς να βρίσκεται σε γυάλινη προθήκη – καθώς στο μουσείο εκτιμούν πως η έκθεση των ευρημάτων «χωρίς εμπόδια έχει ιδιαίτερη γοητεία».

Σύμφωνα με τον πατέρα του τετράχρονου Αλεξ, ο γιος του «τράβηξε ελαφρά το βάζο επειδή ήταν περίεργος για το τι έκρυβε μέσα», προκαλώντας την πτώση του.

A boy at a museum today broke a priceless 3500 year old jar.

The incident took place at the Hecht museum in Haifa, Israel. #Oy pic.twitter.com/eEVs1rhewm

