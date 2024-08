Αυστραλία: «Μία από τις πιο φρικτές υποθέσεις σεξουαλικού εκβιασμού όλων των εποχών»

«Μία από τις χειρότερες υποθέσεις σεξουαλικού εκβιασμού στην Ιστορία». Αυτή τη φράση χρησιμοποίησαν οι Αρχές της Αυστραλίας για να περιγράψουν την πρωτοφανή για τα χρονικά της χώρας υπόθεση με θύτη τον 29χρονο Muhammad Rasheed, ο οποίος, παριστάνοντας διάσημο έφηβο youtuber, εκβίαζε σεξουαλικά εκατοντάδες κοπέλες – πολλές από τις οποίες ήταν ανήλικες.

Οπως μεταδίδει το BBC, ο δράστης δήλωσε ένοχος για 119 υποθέσεις που αφορούν 286 θύματα προερχόμενα από 20 χώρες, ανάμεσά τους το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Γαλλία. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι τα δύο τρίτα των θυμάτων του ήταν ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Στο δικαστήριο του Περθ ξεδιπλώθηκε ο ανατριχιαστικός τρόπος δράσης του 29χρονου, ο οποίος απειλούσε να προωθήσει ηλεκτρονικά μηνύματα και φωτογραφίες προσωπικού περιεχομένου που του είχαν στείλει τα θύματά του σε αγαπημένα τους πρόσωπα.

«Η ανάλγητη στάση που είχε αυτός ο άνθρωπος για τα θύματά του και η πλήρης αδιαφορία του για την αγωνία, τον εξευτελισμό και τον φόβο που υπέμεναν καθιστούν την εν λόγω υπόθεση μία από τις πιο φρικτές υποθέσεις σεξουαλικού εκβιασμού στην Αυστραλία», δήλωσε ο υποδιοικητής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας.

Australia’s worst online predator has been sentenced to 17 years in prison. #7NEWS https://t.co/ZQDAkwhMye

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) August 27, 2024