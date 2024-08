Ρωσία: Επίθεση από ουκρανικά drones προκάλεσε φωτιά σε δεξαμενές καυσίμων στο Κίροφ

Ακόμη μία επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης πιθανότατα από τις ουκρανικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στο Κίροφ. Την ίδια ώρα, κι ενώ είναι σε εξέλιξη η σύνοδος ΝΑΤΟ – Ουκρανίας, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική Ουκρανία, κατά την προώθηση του ρωσικού στρατού στο Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η επίθεση του μη επανδρωμένου ουκρανικού αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσει του Κότελνιτς στην περιφέρεια Κίροφ, περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Σοκόλοφ, από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα.

The moment of drone detonation in Kirov region of Russia.

Russian Telegram channels reported that after the drone attack on the Zenit combine, a full oil reservoir continues to burn. https://t.co/YTgBiZx3Qu pic.twitter.com/YqXKFkgePg

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 28, 2024