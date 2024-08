Βρετανία: «Κανένα σχέδιο» επιστροφής στο Erasmus

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «κανένα σχέδιο» της Βρετανίας για επαναφορά του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+.

Η αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών μετά τις βουλευτικές εκλογές είχε οδηγήσει σε εικασίες ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα ανταλλαγής. Η Βρετανία εγκατέλειψε το Erasmus στο πλαίσιο του Brexit, μια απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις ακαδημαϊκών, ομάδων νεολαίας και ακτιβιστών.

«Θα εργαστούμε για την επανεκκίνηση της σχέσης με τους Ευρωπαίους φίλους μας, ώστε να ενισχύσουμε τους δεσμούς, να εξασφαλίσουμε ένα ευρείας βάσης σύμφωνο ασφαλείας και να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια στο εμπόριο. Συνεχίζουμε επίσης να συνεργαζόμαστε στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να διασφαλίσουμε ότι τα κορυφαία παγκοσμίως πανεπιστήμιά μας θα συνεχίσουν να προσελκύουν τους λαμπρότερους και τους καλύτερους. Ωστόσο, δεν σχεδιάζουμε να επανενταχθούμε στο πρόγραμμα Erasmus», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

Η εν λόγω θέση της κυβέρνησης έρχεται καθώς σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Politico, το 51% των Βρετανών ψηφοφόρων πιστεύει ότι η επανένταξη στο πρόγραμμα θα ήταν καλή ιδέα, ενώ μόλις το 15% τάσσεται κατά. Το 26% πιστεύει ότι δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή ιδέα και το 9% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.

Η έρευνα, που διεξήχθη από δημοσκόπους του think tank More in Common, διαπίστωσε ότι οι υποστηρικτές όλων των κομμάτων εκτός από το ακροδεξιό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ υποστήριζαν την επανένταξη στο πρόγραμμα. Ακόμη και οι ψηφοφόροι του Leave υποστηρίζουν την επανένταξη με 38% υπέρ και 26% κατά, ενώ οι ψηφοφόροι του Remain είναι υπέρ με 68% έναντι 5% κατά.