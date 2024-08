Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024: Το Παρίσι υποδέχεται 4.400 αθλητές και αθλήτριες

Η Πλατεία Κονκόρντ και τα Ηλύσια Πεδία θα γεμίσουν από 4.400 παρααθλητές, κατά την διάρκεια της Τελετής Εναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων, που θα πραγματοποιηθεί στις 21:00, σε ένα παριζιάνικο σκηνικό, με στόχο να αναδείξει «όλα τα σώματα», σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Τουλάχιστον 30.000 θεατές που θα κάθονται στις εξέδρες στην Πλατεία Κονκόρντ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτήν την τρίωρη τελετή που εμπνεύσθηκε ο καλλιτεχνικός διευθυντής των Αγώνων, Τομά Ζολί.

Επιπλέον, 15.000 άτομα θα μπορούν να δουν την παρέλαση των αθλητών σε έναν ελεύθερο χώρο στο κάτω μέρος των Ηλυσίων Πεδίων και άλλοι 30.000 θα μπορούν να παρακολουθήσουν το τελευταίο μέρος της τελετής με την Αφή του Ολυμπιακού Βωμού, κοντά στο Λούβρο.

Οπως και η διεθνώς αναγνωρισμένη τελετή της 26ης Ιουλίου, αυτή η τελετή πραγματοποιείται έξω από το Ολυμπιακό στάδιο και το «επίπεδο φιλοδοξίας» είναι το ίδιο, διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές.

Περίπου 4.400 παρααθλητές από 168 αντιπροσωπείες θα παρελάσουν από τα Ηλύσια Πεδία στην πλατεία, όπου, σε μια κεντρική σκηνή που περιβάλλει τον οβελίσκο, θα πραγματοποιηθεί μία παράσταση, επικεντρωμένη στο σώμα, με τίτλο «παράδοξο».

«Το θέμα μας ήταν να θέσουμε το ερώτημα της συμφωνίας: «συμφωνούμε πραγματικά, ιδιαίτερα στο θέμα της αναπηρίας;» αναρωτήθηκε ο Ζολί.

Ο Σουηδός, Αλεξάντερ Εκμαν, κύριος χορογράφος αυτής της τελετής, είναι παγκοσμίως γνωστός, με περισσότερες από 50 δημιουργίες και συνεργασίες με το μπαλέτο της Όπερας των Παρισίων και το Μπαλέτο της Βοστώνης.

Είναι γνωστός για τις μεγαλειώδεις σκηνογραφίες του, όπως όταν πλημμύρισε τις σκηνές με 6.000 λίτρα νερό για την δική του εκδοχή της «Λίμνης των Κύκνων» ή την βροχή από πράσινες μπάλες που πέφτουν από τον ουρανό της Οπερας Γκαρνιέ, στο Παρίσι.

Ο Ζολί τού ζήτησε να συνδυάσει «το εορταστικό και το πολιτικό μέρος», με αυτήν την παράσταση, που μεταφέρει μηνύματα γύρω από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

«Ελπίζω να κάνω τους ανθρώπους να σκεφθούν και να δουν τα πράγματα από μια νέα οπτική γωνία», δήλωσε ο χορογράφος στο AFP.

Για πρώτη φορά συνεργάστηκε με χορευτές με αναπηρία, καθώς περίπου είκοσι από τους 150 συνολικά χορευτές, αντιμετωπίζουν προβλήματα: «Είναι εξαιρετικοί, πιο ικανοί από πολλούς ικανούς ανθρώπους, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά».

Περίπου 4.400 παρααθλητές θα λάβουν μέρος σε αυτήν την παρέλαση. Μεταξύ αυτών, θα είναι 240 Γάλλοι αθλητές, με επικεφαλής τους Ναντενίν Κεϊτά και Αλεξίς Ανκινκάντ, τους δύο σημαιοφόρους των «τρικολόρ».

With just a few hours to go until the Opening Ceremony of the Paris 2024 Paralympic Games, more than two million tickets have been sold, including almost one million since the start of the Olympic competitions on 24 July! 👏#Paralympics #Paris2024

— Paralympic Games (@Paralympics) August 28, 2024