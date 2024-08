Υεμένη: Οι Χούθι συμφώνησαν να ρυμουλκηθεί το Sounion

Η διπλωματική αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Εθνη ανακοίνωσε ότι οι Χούθι της Υεμένης συμφώνησαν να προχωρήσουν «σε προσωρινή ανακωχή», ώστε να φτάσουν τα ρυμουλκά και τα διασωστικά πλοία στο δεξαμενόπλοιο Sounion που έχει υποστεί ζημιές και πλέει στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι Χούθι συμφώνησαν αφού ζητήθηκε από πολλές χώρες. «Διάφορες χώρες ήρθαν σε επικοινωνία με τους Χούθι, ζητώντας προσωρινή εκεχειρία για την είσοδο ρυμουλκών και πλοίων διάσωσης στην περιοχή του συμβάντος», ανέφερε η αποστολή του Ιράν. «Λαμβάνοντας υπόψη τις ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες, έχουν συναινέσει σε αυτό το αίτημα».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των Χούθι Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ δήλωσε στο Reuters ότι «δεν υπάρχει προσωρινή εκεχειρία» και ότι η ομάδα συμφώνησε να επιτρέψει τη ρυμούλκηση του πετρελαιοφόρου Sounion μόνο αφότου πολλά διεθνή μέρη επικοινώνησαν με την ομάδα.

Στον κίνδυνο περιβαλλοντικής καταστροφής στην Ερυθρά Θάλασσα αναφέρθηκε την περασμένη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Πρόκειται για «σοβαρή απειλή για το περιβάλλον της περιοχής». Το δεξαμενόπλοιο εγείρει «τεράστιο περιβαλλοντικό κίνδυνο» και «ανησυχούμε πολύ για αυτό», επέμεινε.

«Ανησυχούμε για το γεγονός ότι τώρα ακούμε πως πιθανόν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά πάνω στο πλοίο. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις σε αυτό το πλοίο, που θέτουν σε κίνδυνο το οικοσύστημα, ανθρώπους και ναυτικούς. Εχουμε αναφερθεί επανειλημμένα στους κινδύνους πετρελαιοκηλίδων σε αυτή την περιοχή λόγω των συνεχιζόμενων μαχών», τόνισε.

Οι αντάρτες Χούθι είχαν δημοσιοποιήσει βίντεο από την επίθεσή τους στο ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο, M/T Sounion στη νότια Ερυθρά Θάλασσα.

Στο βίντεο διακρίνεται μια ισχυρότατη έκρηξη δεξαμενόπλοιο που μετέφερε περισσότερους από 150.000 τόνους αργού πετρελαίου. Το πλοίο φλέγεται εγκαταλελειμμένο, 77 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Υεμένης.

The Houthi Terrorist Group in Western Yemen has released a Video showing them Striking the Greek-Flagged Oil Tanker, M/T Sounion earlier today in the Southern Red Sea, after it was Evacuated on Wednesday by the French Navy. The Ship, which is filled with over 150,000 Tons of… pic.twitter.com/NbkTnXH8Wi

— OSINTdefender (@sentdefender) August 23, 2024