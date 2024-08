ΗΠΑ: Ζευγάρι σε… περιπτύξεις σε SUV πέφτει σε ποτάμι, αφού ώθησε ακουσίως τον λεβιέ ταχυτήτων

Οριακά αποφεύχθηκε τραγωδία στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών χθες, Τετάρτη, όταν ένα ζευγάρι βγήκε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή από το όχημα όπου επέβαινε πριν αυτό πέσει σε ποτάμι, ύστερα από προφανώς ακούσια χρήση του λεβιέ των ταχυτήτων.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της αμερικανικής μεγαλούπολης, το νεαρό ζευγάρι ήταν προφανώς… απασχολημένο στο πίσω κάθισμα του Range Rover, όταν κατά λάθος κάποιο χέρι ή πόδι ώθησε τον λεβιέ, με αποτέλεσμα το SUV να κινηθεί κατηφορικά προς τον ποταμό Σούιλκιλ, στο Φέρμαουντ Παρκ, περί τις 4.15 τα ξημερώματα της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Οπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, το όχημα χτύπησε στο κράσπεδο, σηκώθηκε στον αέρα και έπεσε στο ποτάμι, αλλά ευτυχώς το ζευγάρι που επέβαινε σε αυτό πρόλαβε να βγει και να βουτήξει στα νερά, γλιτώνοντας τα χειρότερα.

HAPPENING NOW: Crews pull a Range Rover from the Schuylkill River. Police tell me a couple was being intimate inside the car early this morning when they accidentally shifted the car into drive, causing it to roll into the river. @phl17 pic.twitter.com/Kh6YDyYiZ8

