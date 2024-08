Παραολυμπιακοί Αγώνες: Οσα ξεχωρίσαμε από την τελετή έναρξης

Χρώματα, χορογραφίες με ιδιαίτερο συμβολισμό και ένα μήνυμα ενότητας που συγκίνησε εκατομμύρια κόσμου σε κάθε γωνιά της γης.

Η χθεσινή τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι έγραψε ιστορία καθώς αυτή ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού που πραγματοποιήθηκε εκτός σταδίου. Οπως στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων τον Ιούλιο, έτσι και σε αυτή τη διοργάνωση ο καλλιτεχνικός διευθυντής Τομά Ζολί δημιούργησε ένα υπερθέαμα, με φόντο την εμβληματική πλατεία Κονκόρντ και τη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Το πλάνο «άνοιξε» στις κόκκινες μασκότ των φετινών Αγώνων, τις Φρύγες, οι οποίες στόλισαν ένα αμάξι με οδηγό τον Γάλλο πρωταθλητή στην κολύμβηση, Τεό Κιουρέν. Αφού έκανε μια βόλτα στους παριζιάνικους δρόμους, ο παρααθλητής φιλοξένησε στη θέση του συνοδηγού μερικούς από τους Γάλλους πρωταγωνιστές του μεγάλου αθλητικού γεγονότος, που θα αγωνιστούν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου.

Φτάνοντας στον προορισμό του, την Κονκόρντ, ο Κιουρέν καλωσόρισε στην Πόλη του Φωτός πάνω από 35.000 θεατές που παρακολουθούσαν από κοντά, αλλά και εκείνους που συντονίστηκαν στους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Η πρώτη πράξη της σχεδόν τετράωρης τελετής ήταν αφιερωμένη στα μέλη των 168 αντιπροσωπειών – και όχι μόνο – που ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την ένταξή τους στην κοινωνία. Αυτό ήταν άλλωστε και το κεντρικό θέμα στην αφήγηση του Ζολί, με τίτλο «Παράδοξο» και υποσημείωση την «Από τη διαφωνία στην αρμονία: η αντανάκλαση της θέσης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία» («From discord to concord: a reflection on the place of people with disabilities in society). Οπως ανέφερε σε συνέντευξή του πριν την εκδήλωση, ο καλλιτεχνικός διευθυντής επιθουμούσε να φωτίσει «τις αξίες των παρααθλητών» στη – γεμάτη προκαταλήψεις – εποχή που ζούμε.

Το σόου άρχισε με τον Καναδό μουσικό Τσίλι Γκονζάλες ο οποίος μάγεψε το κοινό με το ταλέντο του στο πιάνο. Στην ιστορική πλατεία που μετατράπηκε σε σκηνή καλλιτεχνικών παραστάσεων, εμφανίστηκε μια ομάδα από 140 χορευτές. Ντυμένοι στα μαύρα, ο καθένας μπροστά σε ένα πιάνο και έχοντας άψογο συγχρονισμό, εκπροσωπούσαν την «αυστηρή κοινωνία». Ταυτόχρονα, 16 περφόρμερ με αναπηρία, γνωστοί ως η «δημιουργική παρέα», κινούνταν στον χώρο χωρίς κανόνες αλλά ελεύθερα, με χαρά και πολύχρωμα κοστούμια. Ο καλλιτέχνης πίσω από όλες τις χορογραφίες της τελετής, Αλεξάντερ Εκμαν, ήταν σαφής ως προς την απεικόνιση των κλειστών κοινοτήτων που θα πρέπει να ανοίξουν την αγκαλιά τους στο διαφορετικό. Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκε η Γαλλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Christine and the Queens η οποία με τη ροκ διάθεσή της, προκάλεσε ηλεκτρισμό και το συναίσθημα της ευφορίας στους γύρω της. Ειδικά όταν παρουσίασε τη δική της εκδοχή στο κλασικό «Non, je ne regrette rien» της Εντίθ Πιαφ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Βικτόρ Λε Μαν.

Σειρά είχε η καθιερωμένη παρέλαση των χωρών, στην οποία – σε αντίθεση με τα σκάφη πάνω στα οποία μεταφέρθηκαν οι αθλητές στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων – οι 4,400 συμμετέχοντες (συμπεριλαμβανομένων αυτών της ομάδας των προσφύγων) στα 22 αθλήματα των Παραολυμπιακών Αγώνων, περπάτησαν κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων μέχρι την πλατεία. Πρώτη σημαία και ομάδα που ακολουθούσε, αυτή του Αφγανιστάν και όχι η ελληνική όπως γίνεται στους ΟΑ καθώς τηρήθηκε αλφαβιτική σειρά.

