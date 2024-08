Ιαπωνία: Ακυρώσεις πτήσεων και εκκενώσεις περιοχών εξαιτίας του τυφώνα Σανσάν

Τεράστια είναι τα προβλήματα που προκαλεί στην Ιαπωνία ο τυφώνας Σανσάν, ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και δεκατίες. Οι αρχές έχουν δώσει εντολές εκκένωσης σε περίπου 5,2 εκατομμύρια κατοίκους, ώστε να προστατεύσουν τη ζωή τους, ενώ έχουν ακυρωθεί εκατοντάδες πτήσεις, σιδηροδρομικά δρομολόγια και δρόμοι έχουν κλείσει.

Ο εκπρόσωπος του ιαπωνικού υπουργικού συμβουλίου, Γιοσιμάσα Χαγιάσι, επιβεβαίωσε των θάνατο τριών ανθρώπων και πως υπάρχει ένας αγνοούμενος, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν επτά τραυματίες, οι δύο σοβαρά. Ο Χαγιάσι περιέγραψε την πορεία του τυφώνα ως «αργή», ωστόσο τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και επικίνδυνη τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις υποδομές.

🔴JAPAN🇯🇵| Typhoon #Shanshan reached #Japan this Thursday, Aug 29 with gusts of 200 km/h, torrential rains & tornadoes. The #typhoon first hit the Japan’s main southern island #Kyushu . Although expected, Shanshan has already caused several victims and significant material damage. pic.twitter.com/Ttrh44Y7qi

Ωστόσο, μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι αυτό που αντιμετωπίζουν είναι κάτι πρωτόγνωρο και πολύ επικίνδυνο.

Εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, των καταρρακτωδών βροχών και των ανέμων με ριπές που φτάνουν ακόμη και τα 252 χλμ./ώρα έχουν κλείσει 87 τμήματα του εθνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων, ενώ έχουν ακυρωθεί 703 πτήσεις. Επίσης ανεστάλησαν τα δρομολόγια δύο σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας (Kyushu Shinkansen και Nishi Kyushu Shinkansen). Εκατοντάδες δρομολόγια λεωφορείων και πορθμείων έχουν επίσης σταματήσει, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Οι αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ANA Holdings και Japan Airlines, ακύρωσαν εκατοντάδες πτήσεις εσωτερικού για την Πέμπτη και την Παρασκευή, απόφαση που επηρεάζει περίπου 40.000 επιβάτες.

Τα προβλήματα είναι σημαντικά και στις βασικές υποδομές της χώρας: Τουλάχιστον 237.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κυρίως στην περιοχή Kιούσου, και 90 κατοικίες δεν έχουν νερό.

🇯🇵 Typhoon Shanshan’s arrival has thrown Japan into chaos, but it feels like a warning of something worse. (#earthquake)

-Nearly 845,000 people on Kyushu have been forced to evacuate, businesses like Toyota have shut down, and transportation is paralyzed.

-Flights canceled,… pic.twitter.com/8ozr3wbHFv

