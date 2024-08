Οι ABBA απαγορεύουν στον Τραμπ να «παίζει» τραγούδια τους στις ομιλίες του

Το σουηδικό συγκρότημα ABBA προστέθηκε στους καλλιτέχνες που ζητούν από τον Ντόναλντ Τραμπ να μη χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους στις προεκλογικές συγκεντρώσεις για τις προεδρικές εκλογές. Την ανακοίνωση έκανε η δισκογραφική εταιρεία Universal.

Μεγάλες επιτυχίες των ABBA, όπως τα τραγούδια «The Winner Takes It All», «Money, Money, Money» και «Dancing Queen» ακούστηκαν σε συγκέντρωση στις 27 Ιουλίου στη Μινεσότα, όπου εμφανίστηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του, ο Τζ.Ντ. Βανς. Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα Svenska Dagbladet, δημοσιογράφος της οποίας κάλυπτε την εκδήλωση, τα τραγούδια συνοδεύονταν και από βιντεοκλίπ.

Trump supporters cheer as ABBA song, “The Winner Takes It All” is played at a rally. Sweden’s ABBA now says no permission was given to play the song and have instructed their record company Universal to tell Trump to immediately cease using any ABBA songs or images. pic.twitter.com/V9XYgN7IPk

— Christian Christensen (@ChrChristensen) August 29, 2024