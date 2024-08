Λονδίνο: 11 άνθρωποι στο νοσοκομείο από διαρροή χλωρίου σε πισίνα

Εντεκα άνθρωποι, εκ των οποίων εννέα παιδιά, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο στο Λονδίνο, εξαιτίας πιθανής διαρροής υπερβολικής ποσότητας χλωρίου σε πισίνα αθλητικού κέντρου στο Γουέμπλεϊ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το αθλητικό κέντρο Everyone Active εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους και πως έχουν αποκλειστεί οι γύρω δρόμοι για λόγους ασφαλείας.

