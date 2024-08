Μασκ μαινόμενος κατά Λούλα: Τον χαρακτήρισε «σκυλάκι» του δικαστή Ντε Μοράες

Το ανώτατο δικαστήριο της Βραζιλίας έχει διαμηνύσει ότι θα ρίξει «μαύρο» στο κοινωνικό δίκτυο X (πρώην Twitter) του Ελον Μασκ, εάν ο τελευταίος δεν ορίσει έναν νόμιμο εκπρόσωπο στη χώρα μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο επικεφαλής του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, Αλεσάντρε ντε Μοράες, ανακοίνωσε χθες ότι η αποτυχία διορισμού νομίμου εκπροσώπου εκ μέρους του Μασκ και του X θα μπορούσε να οδηγήσει στην «αναστολή των δραστηριοτήτων του κοινωνικού δικτύου» στη Βραζιλία.

Ο Ντε Μοράες έχει ήδη μπλοκάρει πάνω από 100 λογαριασμούς χρηστών του Χ τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που ανήκουν σε υποστηρικτές του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Μπολσονάρο.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Ντε Μοράες κατηγόρησε τον Ελον Μασκ ότι διεξάγει «εκστρατεία παραπληροφόρησης» και ότι δεν σέβεται την κυριαρχία της Βραζιλίας, αφού ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του X αποφάσισε να σταματήσει να συμμορφώνεται με τις δικαστικές εντολές που ζητούσαν τον αποκλεισμό συγκεκριμένων λογαριασμών χρηστών.

The tyrant, @Alexandre, is dictator of Brazil. Lula is his lapdog. https://t.co/svONz3iv5S

— Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2024