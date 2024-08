ΗΠΑ: Υπάλληλος της Wells Fargo βρέθηκε νεκρή στο γραφείο της μετά από τέσσερις ημέρες

Οι Αρχές στην Αριζόνα διερευνούν τον θάνατο μιας υπαλλήλου της Wells Fargo που χτύπησε την κάρτα της το πρωί της προπερασμένης Παρασκευής και τέσσερις ημέρες μετά βρέθηκε νεκρή πάνω στο γραφείο της.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα που επικαλούνται τις Αρχές, η 60χρονη Ντενίζ Προυντχόουμ μπήκε στο κτίριο της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στο Τέμπε της Αριζόνα, στις 7 το πρωί της 16ης Αυγούστου.

Στις 20 Αυγούστου, η ασφάλεια του κτιρίου κάλεσε τους αξιωματούχους της εταιρείας για ένα «σοβαρό ζήτημα». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας συνάδελφος της γυναίκας την είχε βρει νεκρή στο γραφείο της, ενώ πήγαινε στο δικό του.

BREAKING: A Wells Fargo employee, 60-year-old Denise Prudhomme, was found dead at her desk in Tempe, Arizona. Authorities believe her body was at the desk for four days before being discovered. An investigation is ongoing into why it took so long to find her. pic.twitter.com/G250IRd0ob

— The General (@GeneralMCNews) August 29, 2024