Γερμανία: Οι αρχές προειδοποιούν για εμπρηστικούς μηχανισμούς σε πακέτα σε όλη την Ευρώπη

Με έκτακτη ανακοίνωσή τους, οι γερμανικές αρχές ασφαλείας προειδοποίησαν για εμπρηστικούς μηχανισμούς που στέλνονται από αγνώστους μέσα σε πακέτα αεροπορικώς ή μέσω υπηρεσιών κούριερ.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA), σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη σε αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες επιμελητείας.

Τα πακέτα στέλνονται από ευρωπαϊκές τοποθεσίες σε άλλες τοποθεσίες στην ίδια ήπειρο και πιάνουν φωτιά στη διαδρομή, αναφέρει το DPA.

#BREAKING German security authorities are warning of “unconventional incendiary devices” being sent via freight service providers after several incidents in which parcels sent by private individuals across Europe caught fire while in transit. pic.twitter.com/b554NCciDf

