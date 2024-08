Επίθεση με κόκκινη μπογιά κατά της Ζάρα Βάγκενκνεχτ

Κόκκινο υγρό εκτόξευσε άνδρας κατά της Ζάρα Βάγκενκνεχτ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ερφούρτη χθες, Πέμπτη εν όψει των εκλογών στο κρατίδιο της Θουριγγίας, αυτήν την Κυριακή (1/9).

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας και απομακρύνθηκε από το σημείο, σύμφωνα με το Associated Press.

Σε ανάρτησή της στα social media, η Βάγκενκνεχτ, η πολιτικός που αποχώρησε από το κόμμα της Αριστεράς (Die Linke), ιδρύοντας το δικό της, έγραψε πως, αν και τρομοκρατήθηκε, είναι καλά.

Το Bündnis Sahra Wagenknecht (Συμμαχία Sahra Wagenknecht) που συστάθηκε πριν από οκτώ μήνες, εκφράζει σκεπτικισμό για τη μετανάστευση, τάσσεται κατά του ΝΑΤΟ και υπέρ της υψηλής φορολόγησης των πλουσίων, ενώ αντιτίθεται στην στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία.

German politician Sahra Wagenknecht, known for her anti-woke, anti-Zelensky, and pro-Putin stance, was attacked with paint during a campaign rally. pic.twitter.com/NQtbF9xVgv

— Russian Market (@runews) August 29, 2024