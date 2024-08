Γάζα: Παραδόθηκαν 1,2 εκατ. δόσεις εμβολίου πολιομυελίτιδας, μετά τη συμφωνία για παύσεις πυρός

Έπειτα από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Πέμπτη για τριήμερες ανθρωπιστικές παύσεις πυρός, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στη Γάζα 1,2 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων πολιομυελίτιδας, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στον εμβολιασμό η Unicef.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, θα ακολουθήσει η παράδοση ακόμη 400.000 δόσεων, στο πλαίσιο της εκστρατείας έκτακτης ανάγκης που ξεκινά μετά το πρώτο κρούσμα της παιδικής ασθένειας στη Γάζα εδώ και 25 χρόνια. Η συμφωνία προβλέπει τριήμερες παύσεις πυρός, αρχής γενομένης από την Κυριακή, διάρκειας πολλών ωρών μέσα στην ημέρα, σε διάφορες περιοχές της Γάζας. Στόχος, να εμβολιαστούν περισσότερα από 640.000 παιδιά.

Οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ κάλεσαν τη Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό «να σεβαστούν» τις ανθρωπιστικές παύσεις πυρός, υπενθυμίζοντας δύο περιστατικά επιθέσεων σε οχήματα οργανώσεων παροχής βοήθειας, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων του ΟΗΕ και των ΜΚΟ που θα κάνουν τους εμβολιασμούς.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανομ Γεμπρεγέσους, επιβεβαίωσε ότι οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν την Κυριακή με ημερήσιες παύσεις προγραμματισμένες να πραγματοποιούνται μεταξύ 6 π.μ. και 3 μ.μ. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ δήλωσαν ότι η εκστρατεία εμβολιασμού θα πραγματοποιηθεί σε φάσεις τριών ημερών σε διάφορες ζώνες της Λωρίδας της Γάζας.

Today, @UNICEF is bringing 1.2 million doses of polio vaccine type 2 (nOPV) to #Gaza. With @WHO, @UNRWA and other partners, we plan to vaccinate more than 640,000 children. #ForEveryChild, Health. pic.twitter.com/NtbnzReUXI

— UNICEF Palestine (@UNICEFpalestine) August 25, 2024