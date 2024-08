Δυτική Οχθη: Hγετικό μέλος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον αρχηγό της Χαμάς στη Τζενίν και δύο άλλους μαχητές, κατά την τρίτη ημέρα της στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγει στη Δυτική Οχθη. Τον θάνατο τριών μελών τους επιβεβαίωσαν και οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, το ένοπλο τμήμα της Χαμάς.

Σύμφωνα με τη δήλωση του ισραηλινού στρατού, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας «εντόπισαν και εξολόθρευσαν» τον Ουισάμ Καζέμ ενώ βρισκόταν στο όχημά του και στη συνέχεια, στη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών, σκοτώθηκαν «δύο επιπλέον τρομοκράτες ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν». Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι οι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα κοντά στην πόλη Ζαμπαντέχ, νοτιοανατολικά της Τζενίν.

The commander of Hamas’s military wing in the West Bank city of Jenin was killed, along with two other operatives, in clashes and drone strikes this morning, the IDF, Shin Bet, and police say.

According to the military, amid an ongoing operation in the northern West Bank, troops… pic.twitter.com/TcucTWYtS0

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 30, 2024