Οι Ουκρανοί αμφισβητούν το ρίσκο του Ζελένσκι στο Κουρσκ

Ενας από τους στόχους της ουκρανικής εισβολής στο Κουρσκ, στις αρχές Αυγούστου, ήταν η Ρωσία να αναγκαστεί να μετακινήσει μεγάλους στρατιωτικούς σχηματισμούς από την ανατολική Ουκρανία για την υπεράσπιση της περιοχής, με σκοπό να μειωθεί η πίεση, κυρίως στην περιοχή του Ντονέτσκ. Η Ρωσία, πράγματι, μετακίνησε κάποια στρατεύματα από τα μέτωπα στην περιοχή της Χερσώνας στα νότια και από ορισμένες θέσεις στα ανατολικά. Ωστόσο, ο ανώτατος διοικητής του ουκρανικού στρατού, Ολεξάντρ Σίρσκι παραδέχθηκε ότι η Μόσχα αντιλήφθηκε τις ουκρανικές επιδιώξεις και συνέχισε να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα μέτωπα στα ανατολικά.

Αν και η λεγόμενη «ομίχλη» του πολέμου είναι εξαιρετικά έντονη τις τελευταίες εβδομάδες τόσο στο Κούρσκ όσο και στην ανατολική Ουκρανία, η γενικότερη εικόνα είναι ότι το μέτωπο εντός Ρωσίας έχει σχετικά σταθεροποιηθεί ή έστω επιβραδυνθεί για τους Ουκρανούς (ειδικότερα αν συγκριθεί με την ταχεία ουκρανική προέλαση των πρώτων ημερών) ενώ οι Ρώσοι προχωρούν σταθερά στο Ντονέτσκ με στόχο την κατάληψη του Ποκρόβσκ, μιας πόλης 60.000 κατοίκων πριν τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή των Financial Times στην Ουκρανία, Κρίστοφερ Μίλερ, η ρωσική προέλαση του τελευταίου διαστήματος στα ανατολικά, έχει προκαλέσει δημόσιες επικρίσεις απέναντι στην κυβέρνηση Ζελένσκι από στρατιώτες, βουλευτές και στρατιωτικούς αναλυτές.

Στο Ντονέτσκ, η κατάσταση, επί του παρόντος, φαίνεται πολύ πιο ρευστή σε βάρος των ουκρανικών δυνάμεων. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ο ρωσικός στρατός έχει προωθηθεί στην περιοχή καταλαμβάνοντας δεκάδες χωριά και κωμοπόλεις με απώτερο στόχο την κατάληψη του Ποκρόβσκ. Η γεωγραφική θέση της πόλης αυτής θεωρείται κομβική: Το Ποκρόβσκ πέραν του ότι αποτελεί οδικό και σιδηροδρομικό κόμβο, χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τον ουκρανικό στρατό για τον ανεφοδιασμό άλλων πολιορκημένων ουκρανικών οχυρωμένων οικισμών στην ευρύτερη περιοχή του Ντονέτσκ.

Οπως αναφέρει ο Μίλερ, αρκετοί στρατιώτες στην περιοχή εξέφρασαν ανησυχίες για την άμυνα γύρω από το Ποκρόβσκ, ενώ μονάδες του πυροβολικού κοντά στην πόλη τόνισαν επίσης το έλλειμμα σε βλήματα και τη σοβαρή αναντιστοιχία στη δύναμη πυρός σε σύγκριση με τις ρωσικές δυνάμεις: «Τα βλήματά μας τελειώνουν. Απλώς δεν έχουμε αρκετά», δήλωσε ένας διοικητής πυροβολικού, σημειώνοντας ότι πολλοί πόροι είχαν ανακατευθυνθεί βόρεια προς το Κουρσκ.

«Ο χρόνος θα δείξει αν θα έπρεπε να είχαμε στείλει στρατεύματα στο Κουρσκ αντί να υπερασπιστούμε τα ανατολικά. Αλλά προς το παρόν, υποφέρουμε», δήλωσε ένας διοικητής του οποίου τα στρατεύματα σταθμεύουν κοντά στο Ποκρόβσκ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στον Guardian, καθώς δεν είχε την άδεια να μιλήσει δημόσια για το θέμα.

Με την κατάσταση στην περιοχή να περιγράφεται και από τον ίδιο τον Ζελένσκι ως «εξαιρετικά δύσκολη» ο Ουκρανος πρόεδρος έχει ανακοινώσει την περαιτέρω ενίσχυση του στρατού στον τομέα του Ποκρόβσκ αλλά ισχυρίστηκε ότι η ρωσική προέλαση στην περιοχή έχει επιβραδυνθεί μετά την επίθεση της Ουκρανίας στο Κουρσκ.

Σύμφωνα, όμως, με αρκετούς στρατιωτικούς αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του Deep State, μιας ουκρανικής ομάδας με στενούς δεσμούς με το υπουργείο Αμυνας της Ουκρανίας που παρακολουθεί τις κινήσεις του μετώπου, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει ταχύτερα στο Ντονέτσκ από τις 6 Αυγούστου (ημέρα έναρξης της εισβολής στο Κουρσκ) σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία θα πρέπει να θυσιάσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για να επιτύχει τους στόχους της. Δεν είναι σαφές, ωστόσο, που μπαίνει το όριο των νεκρών για τον ρωσικό στρατό προκειμένου να πετύχει τους στρατηγικούς στόχους του, ειδικότερα αν δεχτούμε τον απολογισμό του Ουκρανικού Κέντρου Αμυντικών Στρατηγικών το οποίο μίλησε για «ρεκόρ εχθρικών απωλειών στην κατεύθυνση του Ποκρόβσκ για πέμπτη εβδομάδα».

NEW: Russian forces are currently pursuing two immediate tactical efforts as part of their ongoing offensive operation to seize Pokrovsk in Donetsk Oblast: 🧵(1/4)

1) a tactical effort along the Novohrodivka-Hrodivka line east of Pokrovsk to seize Myrnohrad and advance up to… pic.twitter.com/ZGkMrmRk2v

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 30, 2024