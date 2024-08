Ερντογάν: «Ποιος μπορεί να διαχωρίσει την Κωνσταντινούπολη από την Ιερουσαλήμ»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε σήμερα σε αποφοίτους στρατιωτικών σχολών υποστηρίζοντας πως η Τουρκία έχει γεωπολιτικούς στόχους και συμφέροντα που υπερβαίνουν κατά πολύ τα σύνορά της, και πως όταν χρειάζεται θα «παρεμβαίνει αναλόγως».

Αναφερόμενος μάλιστα στην ευρύτερη γειτονιά της Τουρκίας την οποία ο ίδιος τοποθετεί υπό την τουρκική επιρροή, ο Ερντογάν δήλωσε χαρακτηριστικά:

President Recep Tayyip Erdoğan delivered a speech at the Commencement and Flag Handover Ceremony at Army War College. pic.twitter.com/BOTfNxJw8p

