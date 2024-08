Αίγυπτος: Πληροφορίες για επίθεση με μαχαίρι σε Ισραηλινούς τουρίστες

Ομάδα Ισραηλινών τουριστών φέρεται ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στην αιγυπτιακή πόλη Τάμπα, στα σύνορα με το Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Qahera News.

Η ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post κάνει λόγο για πιθανή τρομοκρατική επίθεση, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό. Ωστόσο, άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες όπως και ο αριθμός των τραυματιών.

Ο ενημερωτικός ιστότοπος Middle East Observer αναφέρει επίσης ότι η επίθεση έγινε στο σημείο διέλευσης της Τάμπα και πως επρόκειτο για συμπλοκή μεταξύ Ισραηλινών και υπαλλήλων ξενοδοχείου. Οπως μεταδίδει, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρονται στο σημείο διέλευσης μετά την επίθεση, και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται. Το Middle East Observer αναφέρει ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και το περιστατικό πιστεύεται ότι έχει εγκληματικό κίνητρο.

Αλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι Αιγύπτιος εργαζόμενος του ξενοδοχείου και Ισραηλινός τουρίστας ενεπλάκησαν, όταν ο δεύτερος προσέβαλε τον εργαζόμενο. Στη συνέχεια ο καβγάς πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις με άλλους τουρίστες και εργαζόμενους. Ενας εργαζόμενος φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά και η κατάστασή του να είναι κρίσιμη.

⚡️A fight broke out in an Egyptian hotel in Taba, with the stabbing incident, between employees and Israeli tourists.

6 people were injured as a result of stabbing attack. pic.twitter.com/6eVRl5vCts

— Current Report (@Currentreport1) August 30, 2024