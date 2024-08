Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα στο Μπέλγκοροντ – Πέντε νεκροί, 46 τραυματίες

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 46 τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στη νοτιοδυτική ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ αργά χθες, Παρασκευή, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ δήλωσε πως 37 από τους τραυματίες, ανάμεσά τους επτά παιδιά, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από αυτοκίνητο, αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να δείχνει την επίθεση, δείχνει την ανατίναξη ενός άλλου αυτοκινήτου καθώς κινείτο στον δρόμο. Δευτερόλεπτα μετά σημειώνεται έκρηξη στην άλλη πλευρά του δρόμου. Το Reuters δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

Footage of the attack on Belgorod yesterday

According to Governor Gladkov: “As a result of the shelling of Belgorod, five civilians were killed and 46 civilians were wounded. Now 37 people are in hospitals, seven of them are children, one child is in serious condition.”

In the… pic.twitter.com/ZzZmauwnK9

— NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2024