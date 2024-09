Ισραήλ: Οργή, θλίψη και ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Θλίψη αλλά και σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του Ισραήλ ο εντοπισμός των έξι νεκρών ομήρων της Χαμάς που βρέθηκαν σε σήραγγα στην περιοχή της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για τις σορούς των Καρμέλ Γκατ, Έντεν Γερουσάλμι, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Aλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

Αμέσως μετά την εύρεση των σορών, οικογένειες των ομήρων -που εδώ και μήνες κατηγορούν τον Νετανιάχου για τους χειρισμούς στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς- κάλεσαν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, να απευθύνει διάγγελμα. Μερικές ώρες αργότερα, το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα μια βιντεοσκοπημένη δήλωση του πρωθυπουργού στην οποία ανέφερε απευθυνόμενος στη Χαμάς ότι «όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία». «Θα σας καταδιώξουμε, θα σας πιάσουμε και θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς σας», πρόσθεσε τονίζοντας ότι από τον Δεκέμβριο, η Χαμάς αρνείται «να διεξάγει πραγματικές διαπραγματεύσεις».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε αναφέρει στους δημοσιογράφους ότι «σύμφωνα με την αρχική εκτίμησή μας, οι όμηροι δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φθάσουμε σε αυτούς». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ υποστήριξε πως οι έξι όμηροι ήταν ζωντανοί όταν απήχθησαν και στη συνέχεια «δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από τη Χαμάς». Από την πλευρά του, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, Ιτσάτ ελ Ρεσίκ, δήλωσε πως το Ισραήλ, με την άρνησή του να υπογράψει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ευθύνεται για τους θανάτους Ισραηλινών ομήρων.

Συνήγοροι των ομήρων και μέλη της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν σήμερα ευθέως τον Νετανιάχου για κωλυσιεργία στην επίτευξη μιας συμφωνίας με τη Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων.

«Επί 11 μήνες, η κυβέρνηση του Ισραήλ απέτυχε να κάνει αυτό που αναμένεται από μια κυβέρνηση: να φέρει τους γιους και τις κόρες της στο σπίτι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της ομάδα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων. «Νετανιάχου, αρκετά με τις δικαιολογίες. Αρκετά με την εγκατάλειψη», συνέχιζε η ανακοίνωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόγευμα της Κυριακής έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις για τους ομήρους στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.

The IDF confirms it retrieved from Gaza the bodies of 6 hostages who were kidnapped by Hamas on October 7.

Hersh Goldberg, 23 🕯️

Eden Yerushalmi, 24 🕯️

Carmel Gat, 39 🕯️

Almog Sarusi, 26 🕯️

Alex Lubnov, 32 🕯️

Ori Danino, 25 🕯️

May their memories be a blessing 💔 pic.twitter.com/XucTjB6Yj0

— Israel ישראל (@Israel) September 1, 2024