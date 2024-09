Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones κατά ενεργειακών εργοστασίων

Μεγάλη επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εξαπέλυσε τη νύχτα του Σαββάτου η Ουκρανία κατά σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και ενός διυλιστηρίου στη Ρωσία, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Με βάση την ίδια πηγή, τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 158 ουκρανικά drones πάνω από 15 ρωσικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων εννέα πάνω από τη Μόσχα και την ευρύτερη περιφέρειά της.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Κονάκοβο και το διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας ήταν ανάμεσα στους στόχους της επίθεσης, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν πυρκαγιά στο διυλιστήριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Newly released footage captures the exact moment a Ukrainian drone struck the Konakovo Power Station, located in #Russia‘s Tver region, approximately 150 kilometers northwest of #Moscow. pic.twitter.com/ZDhLSvjvQB

— NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2024