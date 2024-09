Washington Post: Ο Μπάιντεν ετοιμάζει «πρόταση – τελεσίγραφο» σε Ισραήλ και Χαμάς

Οι HΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με την Αίγυπτο και το Κατάρ για το περίγραμμα μιας συμφωνίας που περιγράφεται ως «τελεσίγραφο» («take it or leave it», όπως χαρακτηρίζεται) και σχεδιάζουν να παρουσιάσουν στο Ισραήλ και στη Χαμάς τις επόμενες εβδομάδες.

Η συμφωνία, αν οι δύο πλευρές δεν την αποδεχθούν, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος των διαπραγματεύσεων υπό αμερικανική ηγεσία, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στην Washington Post.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν, τους οποίους επικαλείται το αμερικανικό Μέσο, ανέφεραν πάντως ότι δεν είναι σαφές εάν η ανακάλυψη των σορών έξι ομήρων, η οποία αύξησε την πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα καθιστούσε περισσότερο ή λιγότερο πιθανό το Ισραήλ και η Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι έξι όμηροι σκοτώθηκαν από τους απαγωγείς τους «λίγο πριν» ανακαλυφθούν. Ο ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρόμοια εκτίμηση, καθώς θεωρούν πως και οι έξι όμηροι πυροβολήθηκαν στο κεφάλι και εκτελέστηκαν λίγο πριν ανακαλυφθούν οι σοροί τους.

Οργή των πολιτών εν μέσω διαπραγματεύσεων

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με την οργή των πολιτών, ενώ η πίεση αυξάνεται από τις οικογένειες των ομήρων, οι οποίες απαιτούν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να απευθυνθεί στο έθνος. Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πανεθνικές διαδηλώσεις το βράδυ της Κυριακής και το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο του Ισραήλ κάλεσε σε γενική απεργία τη Δευτέρα – απειλώντας να «παραλύσει» τη χώρα μέχρις ότου ο Νετανιάχου καταλήξει σε συμφωνία με τη Χαμάς για την επιστροφή των υπόλοιπων αιχμαλώτων.

Οι οικογένειες των ομήρων κατηγορούν εδώ και μήνες τον Νετανιάχου ότι θέτει ως προτεραιότητα την πολιτική του επιβίωση και τη νίκη κατά της Χαμάς έναντι μιας συμφωνίας που θα έφερνε τους αγαπημένους τους πίσω.

Ο Ντένις Ρος, πρώην Αμερικανός απεσταλμένος στο Ισραήλ, δήλωσε ότι ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, ο Γιαχία Σινουάρ, είναι απίθανο να αλλάξει στάση, επειδή κανείς δεν είναι σε θέση να ασκήσει πίεση σε αυτόν, αλλά ότι μένει να φανεί εάν η πίεση στο εσωτερικό του Ισραήλ θα μπορούσε να αναγκάσει τον Νετανιάχου να εμπλακεί πιο σοβαρά σε διαπραγματεύσεις.

«Προς το παρόν, [ο Σινουάρ] θα περιμένει να δει αν η γενική απεργία στο Ισραήλ θα οδηγήσει σε άμβλυνση των όρων του πρωθυπουργού Νετανιάχου», δήλωσε ο Ρος σε συνέντευξή του. «Η απεργία, η πιθανή μαζική διαμαρτυρία, είναι προς υποστήριξη των οικογενειών των ομήρων και της άποψής τους ότι η στρατηγική του Νετανιάχου τόσο στις διαπραγματεύσεις όσο και στην αύξηση της πίεσης του ισραηλινού στρατού προς τη Χαμάς έχουν αποτύχει».

Η Χαμάς, σε ανακοίνωσή της, απέδωσε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς τους θανάτους των ομήρων, προσθέτοντας ότι «αν ο πρόεδρος [Τζο] Μπάιντεν ανησυχεί για τις ζωές τους, πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει αυτόν τον εχθρό με χρήματα και όπλα και να πιέσει τις δυνάμεις κατοχής να τερματίσουν αμέσως την επιθετικότητά τους».

Κάποιοι αναλυτές, πάντως, ως προς τους χειρισμούς του Νετανιάχου αντιτείνουν ότι όσο λιγότεροι είναι οι ζωντανοί όμηροι, τόσο λιγότερη πίεση θα υπάρξει προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, για να καταλήξει σε συμφωνία.

Και αυτό ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο αριθμός των ζωντανών ομήρων μπορεί να ανέρχεται πλέον σε λίγες δεκάδες.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η απόφαση της Χαμάς να εκτελέσει τους ομήρους με τις διαπραγματεύσεις υπό εξέλιξη «θέτει υπό αμφισβήτηση» τη σοβαρότητα της Χαμάς στις συνομιλίες. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «πέρα από τη ρητορική, ο Νετανιάχου δεν έθεσε ποτέ ως προτεραιότητα την απελευθέρωση των ομήρων».

«Πλέον, θα δεχτεί πολύ μεγαλύτερη εσωτερική πίεση για να αποδεχτεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα σώζει τους υπόλοιπους ομήρους», δήλωσε από την πλευρά του ο Φρανκ Λόβενσταϊν, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που συνέβαλε στις ισραηλινο-παλαιστινιακές διαπραγματεύσεις το 2014.

Η ισραηλινή στρατιωτική παρουσία

Ο Νετανιάχου έχει δεχτεί έντονη κριτική για την καθυστέρηση στη σύναψη συμφωνίας επιμένοντας τους τελευταίους μήνες σε νέα αιτήματα, όπως η επ’ αόριστον ισραηλινή στρατιωτική παρουσία κατά μήκος των διαδρόμων Φιλαδέλφειας και Νετσαρίμ, που σηματοδοτούν τη συνοριακή περιοχή μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας, καθώς και μίας διαδρομής ακριβώς νότια της πόλης της Γάζας που εκτείνεται από ανατολικά προς δυτικά, αντίστοιχα.

Ο Εϊνάβ Ζάνγκαουκερ, του οποίου ο γιος Μάταν πιστεύεται ότι κρατείται από τη Χαμάς στη Γάζα, επέκρινε τον Νετανιάχου λέγοντας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «αποφάσισε να τους θάψει στα συντρίμμια της πολιτικής του. … Τα χέρια του είναι καλυμμένα με το αίμα των ομήρων που δολοφονούνται στην αιχμαλωσία».

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο σφοδρούς επικριτές του Νετανιάχου, υποβάθμισε επίσης τα οφέλη από τη συνέχιση του πολέμου και τη διαπραγμάτευση για καλύτερους όρους συμφωνίας έναντι της εξασφάλισης της απελευθέρωσης των ομήρων.

