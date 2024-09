Χαμάς: Προπαγανδιστικό βίντεο με τους έξι ομήρους που έχασαν τη ζωή τους

Η Χαμάς φέρεται να δημοσίευσε ένα βίντεο με τους έξι ομήρους, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί από τον ισραηλινό στρατό σε σήραγγα στην περιοχή της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεν είναι σαφές πότε τραβήχτηκαν τα πλάνα αλλά στο βίντεο φαίνονται οι όμηροι που εντοπίστηκαν νεκροί να μιλούν στην κάμερα. Πρόκειται για τους ομήρους Καρμέλ Γκατ, Έντεν Γερουσάλμι, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Aλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο.

Η Χαμάς ανέφερε ότι πρόκειται για ένα προοίμιο ενός μεγαλύτερου βίντεο το οποίο πρόκειται να δημοσιευθεί σύντομα.

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει εκδώσει και στο παρελθόν παρόμοια βίντεο με ομήρους της, στο πλαίσιο, όπως λέει το Ισραήλ, του ψυχολογικού πολέμου.

BREAKING

Hamas about to release videos from all 6 hоstages ‘found’ dеаd by the IDF

“Your government is lying

Time is running out” pic.twitter.com/4upQLJ71TA

