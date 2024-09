Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν το προεδρικό αεροσκάφος του Μαδούρο

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν το προεδρικό αεροσκάφος του Νικολάς Μαδούρο, καθώς όπως υποστηρίζουν η απόκτησή του από τον πρόεδρο της Βενεζουέλας συνιστά, μεταξύ άλλων, παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων. Το αεροσκάφος κατασχέθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου βρισκόταν τους τελευταίους μήνες, για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Το σκάφος περιγράφεται στη Βενεζουέλα σαν το αντίστοιχο του Air Force One, δηλαδή του αεροσκάφους του εκάστοτε Αμερικανού προέδρου, και το χρησιμοποιούσε ο Νικολάς Μαδούρο για όλα τα ταξίδια του στο εξωτερικό. Στη συνέχεια το αεροσκάφος πέταξε στη Φλόριντα, όπου και βρίσκεται πλέον.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει την ευκαιρία να υποβάλει αίτηση για άρση της κατάσχεσης, αλλά και για να συλλέξει στοιχεία από το αεροσκάφος.

JUST IN: 🇻🇪 🇺🇸 United States seizes Venezuela President Nicolas Maduro’s airplane in the Dominican Republic. pic.twitter.com/FS9EeaXwyo

— BRICS News (@BRICSinfo) September 2, 2024