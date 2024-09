Οι celebrities που «βγάζουν» Πρόεδρο στις ΗΠΑ

Δεν είναι κάτι νέο για την πολιτική πραγματικότητα των ΗΠΑ: σε κάθε εκλογική αναμέτρηση μια σειρά από διασημότητες εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους στον μεν ή τον δε υποψήφιο.

Με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου να πλησιάζουν όλο και περισσότερο, μουσικοί, ηθοποιοί και λοιπά πρόσωπα του θεάματος έχουν «ανοίξει τα χαρτιά τους» υποστηρίζοντας με διάφορους τρόπους τον υποψήφιο της αρεσκείας τους: την Κάμαλα Χάρις ή τον Ντόναλντ Τραμπ.

Θα καταφέρουν οι celebrities να «βγάλουν» τον/την επόμενο/η Πρόεδρο των ΗΠΑ; Αυτοί, πάντως, είναι οι πιο διάσημοι και με επιρροή υποστηρικτές των δύο υποψηφίων:

Στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις

Θα νικήσει η Κάμαλα Χάρις τον Ντόναλντ Τραμπ; Φωτ.: AP Photo/Jacquelyn Martin

Charli XCX

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024

Η Charli XCX είναι brat, αλλά είναι και η Κάμαλα Χάρις brat; Για τη Βρετανή ποπ σταρ είναι. Για την ακρίβεια, η τραγουδίστρια, που με τον τελευταίο ομώνυμο δίσκο της μας χάρισε το μεγαλύτερο trend του καλοκαιριού, έγραψε μετά την απόσυρση του Μπάιντεν στο Χ πως «η Καμάλα ΕΙΝΑΙ brat». Το επιτελείο της υποψήφιας των Δημοκρατικών δε το άφησε να πέσει κάτω και επιστράτευσε το λαχανί για φόντο στη σελίδα της καμπάνιας της.

Ειδική μνεία: «Swifties for Kamala» Οργανώθηκαν διαδικτυακά, μιλούν για την Καμάλα Χάρις, συναντιούνται σε calls και φτιάχνουν χρωματιστά βραχιολάκια. Φωτ.: AP Η ίδια η Τέιλορ Σουίφτ μπορεί ακόμη να μην έχει στηρίξει ανοιχτά την Χάρις, όπως είχε κάνει στις αμερικανικές εκλογές του 2020 με τον Μπάιντεν, κάποιοι δαιμόνιοι Swifties πάντως έχουν βάλει στόχο να την κάνουν την πρώτη γυναίκα πρόεδρο των ΗΠΑ. Μέσα στο καλοκαίρι οργανώθηκαν διαδικτυακά, με την ομώνυμη σελίδα να μετρά 126 χιλιάδες ακόλουθους στο TikTok, 75 χιλιάδες στο X και άλλες 51 χιλιάδες στο Instagram. Οι Δημοκρατικοί Swifties δείχνουν στην Κάμαλα Χάρις την ίδια αγάπη που δείχνουν για την αγαπημένη τους ποπ σταρ: μιλούν για αυτή, συναντιούνται σε calls και φτιάχνουν χρωματιστά βραχιολάκια. Ανάμεσα στους «Swifties for Kamala» είναι και η Κάρολ Κινγκ που ενίοτε τραγουδάει για τους υπόλοιπους.

Σπάικ Λι

Ο σκηνοθέτης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την υποψηφιότητα της Χάρις, έχοντας κάνει για αυτή πολλές δημοσιεύσεις στα προσωπικά του social media. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο σκηνοθέτης του «Do The Right Thing» έδωσε το παρών και στο συνέδριο των Δημοκρατικών.

Τζέιμι Λι Κέρτις

Η υποψήφια των Δημοκρατικών έχει τη στήριξη και της Τζέιμι Λι Κέρτις που θεωρεί πως με τη Χάρις «έχουμε ακόμα επιλογή» και τη χαρακτήρισε «έμπιστη, δοκιμασμένη, δυνατή». Η Κέρτις δεν έχει παραλείψει να υπογραμμίσει πως η εκλογή της θα είναι σημαντική για τις γυναίκες, τις μειονότητες και τη ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητα.

Μπάρμπρα Στρέισαντ

I’m so grateful to President Biden and so excited to support Kamala Harris.https://t.co/Fnir5uNzwq — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) July 22, 2024

Πριν λίγο καιρό η ηθοποιός και τραγουδίστρια έλεγε στους New York Times πως «Ο πρόεδρος Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Χάρις έβγαλαν αυτή τη χώρα από το χάος του Τραμπ». Είπε ακόμα πως «Είμαι γεμάτη ευγνωμοσύνη για τον Πρόεδρο Μπάιντεν και τόσο ενθουσιασμένη να στηρίξω την Κάμαλα Χάρις. Θα εργαστεί για να επαναφέρει την ελπίδα στο δικαίωμα των γυναικών στην αναπαραγωγή και θα συνεχίσει όσα ξεκίνησε στη θητεία Μπάιντεν-Χάρις».

Κέιτι Πέρι

Katy Perry endorses Kamala Harris by resharing an edit of her set to “Woman’s World.” pic.twitter.com/desK6QopeJ — Pop Crave (@PopCrave) July 23, 2024

Η τραγουδίστρια βρήκε τρόπο και να στηρίξει την Κάμαλα Χάρις και να διαφημίσει το νέο της κομμάτι όταν τον Ιούλιο ανέβασε ένα μονταρισμένο βίντεο με διάφορα στιγμιότυπα της πολιτικού υπό τον ήχο του «Woman’s World». Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κέιτι Πέρι στηρίζει πολιτικό, μιας και το 2016 το κομμάτι της «Roar» συμπεριλήφθηκε στην καμπάνια της Χίλαρι Κλίντον.

Megan Thee Stallion

Και το χιπ χοπ λέει «ναι» στους Δημοκρατικούς. Με σύνθημα «Hotties for Harris», η ράπερ Megan Thee Stallion φόρεσε το μπλε σακάκι της πίσω στον Ιούλιο και ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει σε προεκλογική συγκέντρωση της Χάρις στην Ατλάντα. Εχει και έτοιμο χορευτικό αν η υποψήφια εκλεγεί.

Μπιγιονσέ

Οι φήμες είχαν φουντώσει πριν το συνέδριο των Δημοκρατικών για την πιθανότητα να εμφανιστεί σε αυτό η Μπιγιονσέ, η οποία τελικά… ακούστηκε από τα μεγάφωνα. Αν και η σταρ δεν έχει προβεί ακόμη σε κάποια δημόσια δήλωση υπέρ της Χάρις, το γεγονός πως έδωσε το πράσινο φως για να χρησιμοποιηθεί το κομμάτι της «Freedom», κάνει σίγουρη την πολιτική της προτίμηση. Η μητέρα της πάντως, Τίνα Νόουλς, στηρίζει ανοιχτά την υποψήφια, όπως φαίνεται και από το παραπάνω post.

Τζον Λέτζεντ

John Legend On Why He’s Supporting Kamala Harris: ‘She Is Eminently Qualified to Be President’ https://t.co/Kyh1E1jfmH — billboard (@billboard) September 3, 2024

Ο Τζον Λέτζεντ, πάλι, τραγούδησε στο Συνέδριο των Δημοκρατικών. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «CBS Mornings» είπε για τη Χάρις: «Εχει εξαιρετικά προσόντα για να γίνει Πρόεδρος. Και έχει τα σωστά στοιχεία στον χαρακτήρα της που θεωρώ ότι μπορούν να την κάνουν εξαιρετική Πρόεδρο, δηλαδή, νοιάζεται για τις ζωές των ανθρώπων, θέλει η κυβέρνηση να δουλεύει για αυτούς και να βελτιώνει τις ζωές τους».

Στίβι Γουόντερ

Στο συνέδριο των Δημοκρατικών τραγούγησε και ο Στίβι Γουόντερ. «Τώρα είναι η ώρα να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι χρειάζεται για να κερδίσουμε. Να κερδίσουμε τις ραγισμένες καρδιές, να κερδίσουμε τους απογοητευμένους, να κερδίσουμε τα οργισμένα πνεύματα – τώρα είναι η ώρα», είπε ο μουσικός θρύλος, πριν τραγουδήσει το «Higher Ground».

Pink

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του συνεδρίου μαζί με την 13χρονη κόρη της για να τραγουδήσουν μαζί το «What About Us» για τη Χάρις.

Εβα Λονγκόρια

Και μια ηθοποιός από το συνέδριο των Δημοκρατικών, η Εβα Λονγκόρια ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει για τη δεκαετή γνωριμία της με την Κάμαλα Χάρις. Κάλεσε τους ψηφοφόρους να σκεφτούν τις ΗΠΑ σαν μια μεγάλη οικογένεια, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται ο καθένας, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «η επιτυχία της Καμάλα είναι και δική μας επιτυχία».

Οπρα Γουίνφρεϊ

Στο βήμα του συνεδρίου ανέβηκε και μια από τις πιο ισχυρές τηλεοπτικές περσόνες των ΗΠΑ, η Οπρα Γουίνφρεϊ. Χαρακτήρισε την υποψηφιότητα της Χάρις «ιστορική», λέγοντας πως «Αυτό που βλέπω τώρα είναι ένα επίπεδο αυθεντικότητας που μοιάζει ειλικρινές, φιλόξενο και αποπνέει ελπίδα».

Τζούλια Λούις-Ντρέιφους

Πολλοί έκαναν συνδέσεις μεταξύ της υποψηφιότητας της Χάρις και του χαρακτήρα που υποδύεται στη σειρά «Veep» η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους. Η ίδια η ηθοποιός πάντως, σε ζωντανή σύνδεση από το συνέδριο του κόμματος με την εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ έσπευσε να πει πως «Επαιξα μια νάρκισσο, μεγαλομανή και κοινωνιοπαθή και η Καμάλα Χάρις δεν είναι αυτό».

Μίντι Κάλινγκ

Η ηθοποιός στο συνέδριο των Δημοκρατικών. Φωτ.: AP Photo/J. Scott Applewhite

Οι περισσότεροι τη γνωρίζετε ως την Κέλι Καπούρ από το αμερικανικό τηλεοπτικό «Office». Βρέθηκε και στο συνέδριο των Δημοκρατικών, ως οικοδέσποινα της τρίτης μέρας.

Τζορτζ Κλούνεϊ

Ο ηθοποιός δεν δίστασε ούτε στο Φεστιβάλ Βενετίας να δείξει την προτίμησή του. Φωτ.: Joel C Ryan/Invision/AP

Δηλωμένος υποστηρικτής των Δημοκρατικών, ο ηθοποιός πίσω στον Ιούλιο έγραψε ένα άρθρο γνώμης στους New York Times με τίτλο «Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν. Αλλά χρειαζόμαστε έναν νέο υποψήφιο» και λίγες μέρες αργότερα στήριξε ανοικτά την Κάμαλα Χάρις. Στη συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου βρέθηκε για την νέα του ταινία «Wolfs», σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου ο Κλούνεϊ χαρακτήρισε την απόσυρση του Μπάιντεν «το πιο ανιδιοτελές πράγμα που έχει κάνει κάποιος Πρόεδρος από την εποχή του Τζορτζ Ουάσινγκτον».

Σιγκούρνι Γουίβερ

Η ηθοποιός σε συνέντευξη Τύπου από το Φεστιβάλ Βενετίας είπε: «Είμαστε όλοι τόσο ενθουσιασμένοι για την Κάμαλα Χάρις. Και το να σκέφτομαι πως η δουλειά μου θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να τη βοηθήσει, με χαροποιεί». Σε εκείνο το σημείο βούρκωσε, προσθέτοντας πως «Είναι δύσκολα τα πράγματα από το 2016 και είμαστε όλοι ευγνώμονες».

Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Υποστηρικτής των Δημοκρατικών, ο Ντε Νίρο εδώ έξω από τη δίκη του Τραμπ πίσω στον Μάιο, σε ένδειξη υποστήριξης του Τζο Μπάιντεν. Φωτ.: AP Photo/Seth Wenig

Ενας ακόμα ηθοποιός που υποστηρίζει ανοικτά το κόμμα των Δημοκρατικών, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο με τη σειρά του χαρακτήρισε ανιδιοτελή την κίνηση του Μπάιντεν να οπισθοχωρήσει από την εκλογική κούρσα, χωρίς ωστόσο να έχει μιλήσει πιο ενδελεχώς για την υποψηφιότητα της Χάρις.

Μαρκ Χάμιλ

Η φήμη της Κάμαλα Χάρις έφτασε… «σε έναν γαλαξία πολύ μακριά». Ο πάλαι ποτέ κινηματογραφικός Λουκ Σκαϊγουόκερ υποστηρίζει την υποψήφια Πρόεδρο και καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να την ψηφίσουν γιατί «θα τιμήσει και θα πάει παραπέρα την κληρονομιά» του Τζο Μπάιντεν.

Μπεν Στίλερ

Ο ηθοποιός συμμετείχε στο «Comics for Harris». Φωτ.: Jordan Strauss/Invision/AP

Την αλλαγή που χρειάζεται η Αμερική βλέπει στο πρόσωπο της Κάμαλα Χάρις και ο Μπεν Στίλερ. Ο ηθοποιός συμμετείχε μαζί με άλλους κωμικούς στο «Comics for Harris», που οργανώθηκε μέσω Zoom προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τη προεκλογική καμπάνια. Το σχόλιο για την αλλαγή που έφερε η Χάρις μέσα στο κόμμα, προκάλεσε την αντίδραση των πιο σκληροπυρηνικών και συντηρητικών στις τάξεις των Δημοκρατικών.

Τζεφ Μπρίτζες

Κάθε λογής υποομάδα ψηφοφόρων δίνει τον δικό της αγώνα για την επικράτηση της Χάρις. Ανάμεσα στους «White Dudes for Harris», που κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 4 εκατομμύρια για την προεκλογική εκστρατεία, συμμετείχε και ο ηθοποιός Τζεφ Μπρίτζες. Η σελίδα τους στο X πάντως «έπεσε», «για παράβαση των κανόνων» της πλατφόρμας. Κάποιοι είδαν σε αυτή την κίνηση ήταν εσκεμμένη.

Στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ

Θα μπει ο Ντόναλντ Τραμπ ξανά στον Λευκό Οίκο; Φωτ.: AP Photo/Alex Brandon

Ελον Μασκ

Ο Τραμπ έβαλε το χέρι βαθιά στην τσέπη για τον Τραμπ. Φωτ.: AP Photo/Alex Brandon, File

Είναι ο πιο διάσημος οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ. Και τι καλύτερο από το ο μεγαλύτερος φαν σου να είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο; Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο, ο τεχνολογικός κροίσος θα προσφέρει 45 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα έως τις εκλογές για να στηρίξει την καμπάνια του Ρεπουμπλικανού

Kid Rock

Kid Rock – Ντόναλντ Τραμπ, μια σχέση από τα παλιά. Φωτ.: AP Photo/Paul Sancya

Ο μουσικός στηρίζει εδώ και χρόνια τον Ρεπουμπλικανό, έχοντας βρεθεί μάλιστα και στον Λευκό Οίκο κατά τη θητεία του ως Πρόεδρος των ΗΠΑ. Ηταν λογικό και επόμενο ο Kid Rock να στηρίξει τον Τραμπ και σε αυτές τις εκλογές και να τραγουδήσει και στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών που έγινε τον Ιούλιο.

Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ με καπέλο «MAGA». Φωτ.: AP Photo/Evan Vucci, File

Και οι σχέσεις του Κάνιε Γουέστ με τον Ντόναλντ Τραμπ κρατούν χρόνια, μιας και τον στήριξε ιδιαίτερα στη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Ακόμα και αν ο Γουέστ πίσω στο 2020 ήταν έτοιμος να κατέβει και αυτός για Πρόεδρος, εν έτει 2024 το ενδιαφέρον του για τον αρχηγό των Ρεπουμπλικάνων αναζοπυρώθηκε. «Κάθε μέρα είναι μέρα Τραμπ», είχε δηλώσει φέτος τον Φεβρουάριο.

50 Cent

Ντόναλντ, «get rich or die tryin’». Φωτ.: Instagram

Ο ράπερ του «In Da Club» έχει υπάρξει διχασμένος απέναντι στον Τραμπ μέσα στα χρόνια. Ο 50 Cent είχε στηρίξει το 2020 την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανού, κάτι που πήρε πίσω λίγο μετά. Πάντως, πριν δύο μήνες και μετά απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στην προεκλογική του συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια το κομμάτι του ράπερ «Many Men», στο οποίο μιλάει για πυροβολισμούς που έχει δεχθεί, άρχισε να τρεντάρει. Λίγο μετά, ο 50 Cent εμφανίστηκε σε συναυλία του με φόντο το παραλλαγμένο εξώφυλλο του δίσκου του «Get Rich or Die Tryin’» -και στο πρόσωπό του είχε βάλει αυτό του Ντόναλντ Τραμπ.

Αζέλια Μπανκς

Σε συνέντευξή της στη Standard πέρυσι η ράπερ αποκάλυψε πως θα ψηφίσει τον Τραμπ λέγοντας: «Είναι τόσο αστείος. Εχει περάσει από πόσες χρεοκοπίες; Πόσες συζύγους; Πόσα τηλεοπτικά σόου; Πραγματικά, τίποτα δεν μπορεί να τον ρίξει κάτω». Τον Ιούλιο μάλιστα, η Αζέλια Μπανκς βρέθηκε και σε προεκλογική του συγκέντρωση στη Φλόριντα.

Χαλκ Χόγκαν

Τραμπ… με εφέ. Φωτ.: AP Photo/J. Scott Applewhite, File

Ο γνωστός παλαιστής όχι μόνο έδωσε το παρών στο φετινό συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, αλλά το έκανε και θεαματικά, σκίζοντας το μπλουζάκι που φορούσε, για να αποκαλυφθεί ένα άλλο από μέσα με το όνομα του Τραμπ.

Τζον Βόιτ

«Midnight cowboys». Φωτ.: AP Photo/Susan Walsh

Ο βετεράνος ηθοποιός στηρίζει εδώ και χρόνια τους Ρεπουμπλικανούς και τον Τραμπ -που το 2019 είχε χαρακτηρίσει ως «τον σπουδαιότερο Πρόεδρο από την εποχή του Αβραάμ Λίνκολν». Σε συνέντευξη που έδωσε τον Ιούλιο στο Vanity Fair, ο Στίβεν Ρόντρικ τον ρώτησε αν το εννοούσε. Εκείνος απάντησε: «Απολύτως. Ποιος άλλος έχει αντιμετωπίσει τόσες προκλήσεις και εχθρούς από την εποχή του Λίνκολν;».